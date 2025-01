Los dos líderes socialistas más críticos con Sánchez arrasan en sus congresos autonómico

Los dos barones socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa han salido reforzados este fin de semana. Emiliano García-Page y Miguel Ángel Gallardo se han impuesto en los congresos autonómicos del PSOE de Castilla-La Mancha y Extremadura, respectivamente, con un amplio respaldo. El propio Sánchez ha querido estar junto a ambos después de que en los últimos meses afloraran las críticas por las negociaciones con los independentistas y por la reorganización interna de los liderazgos autonómicos socialistas.

García-Page, que ostenta la presidencia de Castilla-La Mancha desde 2015 y que fue uno de los pocos barones del PSOE que resistió en las elecciones autonómicas del pasado año, ha resultado reelegido como líder de la federación socialista castellanomanchega con el 99,4% de los votos. Este respaldo también ha sido a la Ejecutiva construida por Page, que cuenta con 59 miembros, entre los que mantiene en su núcleo duro al secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, y la vicesecretaria General, Cristina Maestre.

Este sábado, en la inauguración del Congreso, Sánchez aseguró que tanto el partido como el Gobierno estará al lado de García-Page, pero lanzó un recado al líder castellanomanchego por sus críticas a las negociaciones con los independentistas y los guiños al PP: "como socialista, lo tengo claro, bajo cualquier circunstancia, en todo lugar, siempre preferiré a un presidente socialista que a un presidente de derechas. Y no solo por el apego a las siglas, sino porque un presidente socialista gobernará para la mayoría social frente a una derecha que siempre defenderá a la élite económica a la que sirve".

"Salgamos a ganar"

En Extremadura, el XV Congreso del PSOE ha aprobado con el 87,3 % de los votos de los delegados la composición de la nueva Ejecutiva Regional, avalando el proyecto de Gallardo, que está al frente del partido desde marzo del pasado año. "Me voy a dejar la piel como siempre he hecho en todas las acciones y responsabilidades que he estado. Es la obligación de cualquier socialista. Hoy lo hacemos con más ganas, con el convencimiento de que el partido sale unido para ganar a las políticas de Guardiola", ha sentenciado Gallardo.

Al igual que con García-Page, Sánchez ha ofrecido su apoyo a Gallardo: "Cuenta conmigo y con la fuerza de todo el PSOE para que Extremadura recupere la senda del avance y no del retroceso de la senda negacionista de PP y Vox".

Además, como hizo el sábado, y previamente el viernes en Asturias, Sánchez ha cerrado este Congreso reivindicando la buena situación en la que se encuentra España. Y, una vez más, ha puesto el acento en el problema de la vivienda, criticando las medidas "vintage" del PP. "Su política de vivienda es volver a liberalizar el suelo como hicieron con la ley del suelo, por tanto pelotazo, por tanta burbuja, por tanto pinchazo de esa burbuja, crisis financiera, desahucios y que luego vuelva 'papá Estado' a rescatar a la banca y pague los desmanes del sector financiero", ha sentenciado.