El duro interrogatorio del juez Carretero a Elisa Mouliaá: "Dice que se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué?"

La actriz Elisa Mouilaá, que acusa al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón de agresión sexual, se enfrentó el pasado día 16 a un interrogatorio muy duro por parte del juez Adolfo Carretero cuando fue a ratificar su denuncia. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 la corta constantemente y cuestiona sus respuestas.

Es especialmente incisivo en el momento en el que la denunciante explica la supuesta agresión en una habitación de un piso particular donde se celebraba una fiesta por parte de unos amigos de Mouliaá, en septiembre de 2021. "Según usted se sacó el miembro viril ¿Se lo sacó para qué?", pregunta en un momento dado a la denunciante.

Desde el inicio de la declaración, el magistrado se expresa de modo cortante y llega a valorar la denuncia de "peculiar", o comentar una respuesta con un "claro que no hubo nada". También reacciona contapreguntando cuando Mouliáa manifiesta haberse sentido violentada. "¿Pero usted le dijo que parara"? cuestiona también el juez cuando abordar la actitud de Errejón una vez ambos se encuentran en la habitación. "Sí le deje que me estaba sintiendo muy incómoda", explica la actriz, a lo que el juez replica "No, muy incómoda no, es decir, no le dijo que me dejes en paz, no me toques? ¿Dijo algo de eso?".

"Habrá preguntas molestas"

El tono del juez Carretero es inquisitivo desde el inicio del interrogatorio, cuando advierte a la actriz de que se le harán preguntas "inconvenientes, que sean molestas" pero a las que no tendrá "más remedio que contestar" dada su condición de testigo. Y así ocurre seguidamente, cuando después de que ésta señalara que acudió a la presentación del libro del político, "¿Quién invito a quien a tomar una cerveza?"

Tras llegar al momento en el que se deciden que acudirán juntos a una fiesta, Carretero apunta a la parte de la declaración judicial en la que según él el político le pone a Mouliaá "un poco absurdas, ridículas", como que no se le aleje 20 metros y le dé un beso, algo que ella dice que le violentó y le hizo reaccionar con una risa nerviosa. En este punto el juez añade: "Pero vamos a ver, usted es una persona está acostumbrada a tratar con el público, es actriz ¿No es capaz de decir a este señor estas condiciones no son aceptables, que qué me está uste diciendo?".

Fernando será testigo

De igual forma replica el juez cuando la testigo manifiesta cómo Errejón la besó sorprendidamente, metiéndole la lengua en la boca, y sin dejarla respirar. "¿Pero usted le dijo algo, por qué ha hecho usted eso, me ha sentado muy mal?". Carretero insiste en los detalles sobre lo ocurrido en la fiesta antes de la escena de supuesta agresión, como si con su amigo Fernando, con el que dijo que estaba bailando en el momento en el que Errejón la agarró del brazo para llevarla a la habitación bailaba "lento o movido" o de qué canción de Los Secretos se trataba.

En este punto pide identificar a esta persona para que acuda como testigo. También se para sobre el hecho de que, en su denuncia, Mouliaá hable de que el político cerró un pestillo en la habitación en la que se produjo la agresión y ahora no pueda asegurarlo. Es precisamente en