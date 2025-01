El Policía de la UDEF niega en el Congreso vínculos con la Operación Cataluña y haber investigado a los Pujol o a Rosell

El agente 111.129 de la Policía Nacional y adscrito a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), señalado por los grupos independentistas y algunos comparecientes por haber 'fabricado informes', ha negado este martes en el Congreso tener relación alguna con la denominada 'Operación Cataluña' atribuida al Ministerio de Interior del Gobierno Rajoy, así como haber investigado a la familia de Jordi Pujol en el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), y tampoco al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

"Yo de BPA no tengo nada y no tuve nada en ningún momento", ha señalado ante las preguntas del diputado de Junts Josep Pagés, que ha puesto en duda la versión del inspector ante la reiterada negativa a que fuera a Andorra en busca de información para incriminar a políticos catalanes, entre ellos de la familia de Jordi Pujol.

"Usted pisó Andorra, no iría a por queso allí", ha señalado el diputado de Junts. "Fui a por información del Banco de Madrid (filial de le entidad andorrana); si hubiera estado en Austria, hubiera ido a Austria", ha contestado el agente, subrayando que de BPA "no tenía ni idea".

Pagés le ha preguntado entonces si fue a Andorra a buscar nombres concretos de políticos, a lo que el policía ha reiterado que "no". "Ni siquiera sé si esas personas tenían cuenta en el banco que dice; yo fui ahí a dar cumplimiento a una comisión internacional que consistía en recoger una documentación del Banco de Madrid", ha repetido.

Nadie me decía pon esto o quita esto

El policía, --actualmente enlace en La Haya-- ha negado presiones internas de sus superiores en su etapa en la que estuvo destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). "A mí me han dejado hacer informes, me han dejado investigar, nadie me ha dicho esto quítelo o esto póngalo. Yo trabajo con absoluto respeto a la legalidad por cuestiones éticas y porque si no me quedaría sin trabajo", ha apuntado.

Una de las personas que acusó ante la comisión de investigación del Congreso al agente 111.129 de firmar informes con datos falsos sobre su persona fue el expresidente del Barça Sandro Rosell, quien compareció en el Congreso el pasado 18 de diciembre y se presentó como víctima de la 'Operación Cataluña'.

Por contra, este martes el agente 111.129 ha negado cualquier relación con la investigación a Rosell. "Cero. Nada. No he participado en ninguna diligencia, no he conocido de la investigación, no conozco al señor Rosell, y es más, al investigador que llevó a la investigación no he hablado con él, yo creo que jamás", ha señalado.

Ya podían haberlo comprobado

En respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el policía ha lamentado que el Congreso le haya citado por una información que entiende errónea, y sin un "mínimo de comprobación". "Podemos hacer una broma, pero tiene trascendencia", ha dicho. "La sorpresa que me he llevado cuando he visto que se me citaba en esta Cámara, no se la puedo narrar", ha dicho en otro momento de su interrogatorio.

El compareciente ha explicado que sólo en una ocasión recibió una nota informativa por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, relativa al exalcalde de Barcelona Xavier Trías. No obstante, ha desvinculado dicha nota de su labor investigadora, ya que sus informes llevaban "siempre firma y sello", y eran remitidos a los juzgados.

Entre sus investigaciones, ha reconocido su participación en el caso Drago, sobre la compraventa de sucursales bancarias, aunque ha negado que investigara de forma genérica a la familia de los Pujol, tan solo a un hijo del expresidente catalán.

En respuesta a la diputada de ERC Pilar Vallugera, ha dejado claro que nunca buscó información sobre Oriol Junqueras y ha detallado que la nota informativa sobre Trias llegó a la UDEF en octubre de 2014, procedente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Esta nota, que desconoce por qué se redactó, apuntaba a una posible cuenta de Trias en el extranjero, información que, según ha recordado el compareciente, fue publicada en la prensa, si bien ha dicho desconocer quién la filtró y si fue entre las semanas que pasaron entre que salió de la DAO y llegó a la UDEF o justo cuando entró en su unidad.

El inspector también ha dejado claro que le resulta "completamente ajena" la acusación del que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas de que la UDEF hacía informes falsos para desprestigiar a determinadas personas o provocar actuaciones judiciales. "Si se han producido actuaciones no legales no éticas o no legítimas yo no tenido conocimiento", ha aseverado, recalcando que el grueso de sus investigaciones las hacía por orden judicial o fiscal.

Exministro venezolano

El agente 111.129 ha explicado que "de oficio no ha iniciado ninguna investigación", recordando que siempre actuó en la UDEF a requerimiento de las autoridades judiciales o fiscales, como ocurrió cuando a instancias del fiscal José Grinda fue a Barajas a entregar una citación de la fiscalía al exministro venezolano Nervis Villalobos.

El policía ha evitado dar más datos sobre su participación en investigaciones sobre Villalobos alegando que están judicializadas y no podía hablar sobre ellas, pero ha incidido en que siempre ha actuado conforme a la ley.

También ha negado, a preguntas de Podemos, que tuviera constancia de la actuación de agentes enclavados en la conocida como 'policía patriótica', y ha indicado que el conocimiento que tiene sobre el informe PISA contra dirigentes de la formación morada la obtuvo por lo publicado en prensa.

Por último, ha revelado que fue condecorado con dos medallas de la Policía, una con distintivo rojo (pensionada) por su investigación sobre una organización ligada al narcotráfico y otra con distintivo blanco. Esta última cree que la recibió por una investigación sobre corrupción en Aragón en 2016, pero ha dicho no estar seguro al cien por cien.

El PP y VOX acusan a Martín Blas de mentir

El PP y Vox han aprovechado la sesión de la comisión de este martes, para acusar a Marcelino Martín Blas de haber mentido durante sus comparecencias ante este órgano. En concreto, el 'popular' Ricardo Tarno ha indicado que negó ser conocido por el alias de 'Félix' cuando hay audios que demuestran que era así como le llamaban.

Por eso ha pedido a la Mesa de la Comisión que se revisen sus declaraciones por si hubiera cometido un delito de "perjurio" y, de ser así, que se remitan a la Fiscalía para que actúe en consecuencia. Vox, a través del diputado Ignacio Gil Lázaro, se ha sumado a la petición.