El jefe de Gabinete de Montero se niega a responder al PP en la comisión del caso Koldo en el Senado pero rechaza haber recibido mordidas: "La pena de telediario es irreparable"

El jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende su inocencia pero se niega a responder a las preguntas en la comisión sobre el caso Koldo abierta en el Senado, donde el PP le llamó a declarar tras asegurar Víctor de Aldama que le entregó 25.000 euros a cambio de facilitarle una gestión ante la Agencia Tributaria con una de sus sociedades. Carlos Moreno ha solicitado al inicio de la sesión hacer una declaración en la que ha defendido no haber cobrado "nunca jamás" ninguna comisión y donde ha avanzando que no responderá a las preguntas formuladas para no perjudicar a su defensa: "Mis disculpas por el silencio de hoy".

Moreno, por el que María Jesús Montero puso "la mano en el fuego", afirmó haber realizado "de manera honrada" su trabajo en las Administraciones Públicas durante los últimos veinte años, y ha denunciado las acusaciones, advirtiendo de que su "inocencia ha sido públicamente mancillada: "La pena de telediario es irreparable". "Confío en que esta injusta situación se aclare cuanto antes", ha señalado. "Mientras tanto y con el mayor respeto a esta cámara y a su trabajo, ruego entiendan que no puedo contestar a sus preguntas en aras de no perjudicar las acciones legales para limpiar mi nombre que ya se han emprendido ni perjudicar, si llegara el caso, mi legítimo derecho a la defensa".

La declaración de Moreno ha caído mal en las filas del PP, y el presidente de la comisión ha advertido de que tendrá que justificar su silencio en cada una de las preguntas de los senadores, algo que ha sublevado a los miembros del PSOE en la comisión. Durante las intervenciones de los senadores, le preguntaron por las conversaciones que habría mantenido con el comisionista Aldama, que en una de sus declaraciones dijo que Moreno le había solicitado que "le facilitara oportunidades de inmuebles", y que después él mismo le pidió un favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, Pilot Real Estate, algo que se acabó concediendo. "Obviamente, el señor Carlos Moreno dice que, antes de hacer ningún movimiento, él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que, si ella autoriza, pues que hacen el movimiento", dijo Aldama, que también aseguró que Moreno le había pedido 25.000 euros que fueron entregados a través de Koldo García durante una reunión en un bar en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda.

Durante su declaración ante la comisión en el Senado, Moreno también ha cargado contra Aldama, al que ha calificado de "delincuente confeso" para desacreditar sus acusaciones. "Sigo sin salir de mi asombro de cómo alguien en el ejercicio de su derecho a defenderse, puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe inocente", aseguró en su declaración. "Y lo que es peor, cómo algunos pueden dar más credibilidad a un delincuente confeso que a una persona que lleva más de 20 años de intachable servicio público".

El dirigente citó el auto del Tribunal Supremo del pasado 7 de enero para descalificar la acusaciones del empresario, asegurando que eran "mínimamente contrastadas" y que "carecen en este momento de cualquier elemento ajeno a las simples manifestaciones del señor Aldama que corroboren la posible realidad de las imputaciones".

A lo largo de la comisión, Moreno replicó escuetamente a algunos de los senadores para volver a defender su silencio, "un derecho constitucional" y a pedir disculpas. "Podía haberlo dicho usted hace unos días", espetó la senadora de UPN, María Caballero. El PSOE también aprovechó su turno de preguntas para cerrar filas con Moreno: "Este grupo pone la mano en el fuego por usted. Usted es un reputado profesional", aseguró en su intervención el socialista Alfonso Gil Invernón, siguiendo los pasos de la ministra de Hacienda, antes de rebajar la importancia de las acusaciones de Aldama, porque "la mentira puede utilizarse como un instrumento de defensa". Aprovechó para cargar contra el PP tras publicarse que uno de los asesores de los populares en el Senado es abogado de Manos Limpias.

El senador del PP Gerardo Camps ha replicado a Moreno que "no tiene derecho jurídico a no contestar" y ha avanzado que "tiene la obligación de justificar por qué no contesta cada una de las preguntas". "Usted está asimilado a funcionario público y no tiene derecho a callar en esta comisión salvo que entienda que está cubierto por el deber de secreto o sigilo profesional", apuntó. En caso de no responder a cada una de las preguntas, el senador del PP advirtió que pediría a "elevar" el silencio de Moreno a la Mesa del Senado para "que se ponga en conocimiento del Mnisterio Fiscal para las actuaciones penales que pudieran derivarse".

En este punto, Moreno ha vuelto a insistir en su "derecho constitucional a no declarar", fijada en el artículo 24 donde se apunta que en los procesos judiciales "la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos". A esto, el senador del PP ha replicado que "esto no es un tribunal, aquí nadie le juzga, aquí se dirimen responsabilidades políticas", y ha denunciado que cojn su silencio "se vulnera un derecho constitucional que es el de comparecer en las Cámaras del Estado". "El derecho a no declarar en una comisión de investigación no existe", ha continuado, iniciando un tenso interrogatorio donde Moreno ha repetido la misma respuesta una veintena de veces, ante las preguntas del senador Camps: "Me reitero a mi declaración inicial".