Rajoy, en la presentación de su libro: "Cuando no se pueden aprobar presupuestos toca disolver las Cortes y no pasa nada"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha recordado a Pedro Sánchez que cuando no es posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "toca disolver" las Cortes y "no pasa nada", ha dicho, rememorando que durante sus siete años en la Presidencia del Gobierno se aprobaron siete presupuestos.

Así se ha pronunciado Rajoy durante el acto de presentación del libro 'Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy. Presidente del Gobierno 2011-2018', que ha estado presidido por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, cuya dimisión ha exigido en numerosas ocasiones el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. Y es que la edición del libro corre a cargo de la Cámara baja, que viene recopilando los discursos parlamentarios de sus presidentes y de los jefes de Gobierno.

Según ha deslizado Rajoy, durante su etapa al frente del Ejecutivo "nunca faltaron los presupuestos, como en todas las democracias", por lo que ha apuntado a Sánchez que cuando esto no es posible "toca disolver y no pasa nada". "Siempre se hizo así y en todas partes", ha abundado.

En el salón se han dado cita ministros del Gobierno Rajoy como su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Fátima Báñez, Ana Pastor o Rafael Catalá, así como dirigentes actuales del partido como la secretaria general, Cuca Gamarra, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, además del actual líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo carga contra la "egolatría" de Sánchez

En el mismo acto, el presidente del PP ha arremetido duramente contra la "egolatría imperante" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sanchez, al que define como un "político desnortado" y acusa de "malversar el Poder Legislativo" con "trucos" como el decreto ómnibus del Gobierno que "mezclaba pensiones con 50 cosas más".

Un día después de que el Congreso tumbase el decreto social que incluía la subida de las pensiones, los descuentos del transporte, el último paquete de ayudas por la dana y la cesión al PNV de un palacete en París, Feijóo ha culpado al Gobierno de lo ocurrido por sus "trucos" al llevar al Parlamento "decretos ómnibus que mezclan pensiones con 50 cosas más y un regalo en París".

"Por si el Gobierno necesita que se le explique mejor, el grupo parlamentario al que pertenezco ha estado, está y seguirá estando siempre a favor de subir las pensiones, pero no a favor de regalar inmuebles en el centro de París", ha proclamado.

Además, ha subrayado que el PP está "a favor de las ayudas al transporte, pero no a que no suban los impuestos a la luz o a los alimentos", igual que está "a favor de las ayudas a Valencia, pero no a favor de proteger a los okupas".

"Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en dos tardes", ha aseverado. Precisamente esta tarde, el PP ha comunicado al Gobierno que suspende "cualquier conversación" hasta que se reinstauren las ayudas al transporte, la revalorización de las pensiones y el último paquete de ayudas a los afectados por la dana, medidas que estaban en el decreto ley derogado con los votos de PP, Vox y Junts.

Feijóo ha afirmado que cuando un político "desnortado" está al frente de un país, "ese país está condenado a la decadencia y a la irrelevancia". Sin embargo, ha advertido que la "egolatría imperante" y los "despropósitos habituales" son "perecederos".