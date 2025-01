Miguel Ángel Gallardo: "Guardiola no tiene perfil propio, es una mala copia de Ayuso y Juanma Moreno"

-¿Cómo han cambiado estas segundas primarias al PSOE de Extremadura y su proyecto de partido?

-Han servido para que los militantes del partido, que son su verdadero corazón, se hayan echado a las espaldas una situación de dificultad. Estas primarias no eran como las anteriores, en las que se elegía un líder porque el que estaba había dado un paso atrás. En este caso ya había un liderazgo que solo contaba con nueve meses de trabajo: era o darle el respaldo o hacer una censura. Y creo que ese impulso de la militancia nos ha hecho ser conscientes de la importancia del PSOE para los extremeños: somos el partido que ha cambiado esta tierra, el que la dio dignidad con los gobiernos de Juan Carlos y una enorme estabilidad con Guillermo.

-¿Ha zanjado la nueva Ejecutiva el problema?

-El partido ha salido reforzado, unido y con un mensaje claro: el PSOE está aquí, ha vuelto y quiere construir una verdadera alternativa al peor gobierno que tiene la región.

-¿Qué opina del nuevo decreto de medidas fiscales?

-No puedo opinar porque no existe. Solo existe una cartela de medidas aparentemente favorables, pero cinco días después no conocemos absolutamente nada porque todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Eso muestra claramente que la retirada de los presupuestos ha sido una improvisación fruto de una obligación. Y es que Feijóo le dijo que desde Extremadura no se iba a romper su política nacional. Fíjense que se retiran el mismo día en el que el PP decide tumbar el decreto ómnibus de derechos sociales.

-Ya hemos tenido dos presidentes del PP y dos del PSOE, pero los datos están ahí: Extremadura sigue siendo la región con los sueldos más bajos. ¿Dónde está la solución para remontar los indicadores?

-Milagros no existen, lo que existen son políticas que acolchonen las distancias. El problema no es estar el último si estás llegando a la convergencia en bienestar, el problema es cuando dejas de correr a mayor velocidad y empiezas a andar mientras otros corren, porque entonces la brecha se vuelve a ensanchar. Y desgraciadamente, en Extremadura la brecha se está ensanchando como consecuencia de las políticas de Guardiola. También es muy importante, en política, trasladar mensajes. Y el mensaje que da Guardiola al resto de comunidades al eliminar el impuesto a las grandes fortunas es que a nosotros nos sobra el dinero.

-Almaraz. Parece que la situación está en standby. Hay un calendario establecido, mensajes del ministerio a las energéticas para que pidan la prórroga, ellas hablan de los impuestos... Desde Extremadura, ¿han comunicado al Gobierno de España lo importante que es la central de Almaraz y lo que supone?

-Por supuesto que sí. La gigafactoría todavía está sobre el papel y mientras no haya una alternativa real a la industria de Almaraz, estamos en contra de su cierre. Ahora bien, estamos en un debate ficticio, porque mientras no haya una solicitud de prórroga por parte de las operadoras propietarias, el Gobierno de España no la puede autorizar. Por tanto, al mismo tiempo que reivindico su continuidad hasta que no haya una alternativa real, exijo a las empresas que pidan la prórroga, y que no lo hagan basándose en el chantaje sobre los impuestos. Yo estoy radicalmente en contra de la bajada de impuestos a un sector que cada año nos da resultados de beneficios escalofriantes. Y en eso parece ser que estamos de acuerdo la señora Guardiola y yo, pero el error de la señora Guardiola está en hacer de este problema un nuevo enfrentamiento con el Gobierno. La señora Guardiola no sabe gobernar, pero sí sabe confrontar permanentemente en contra de los intereses de Extremadura con el Gobierno de España.

-Dice que Guardiola no gobierna pero confronta con el Gobierno. ¿Sigue los pasos de Isabel Díaz Ayuso?

-Comparar a Ayuso y Guardiola, comprar Madrid con Extremadura, creo que no es bueno. Cada comunidad tiene su singularidad. Pero en cualquier caso, lo que Guardiola demuestra imitando unas veces a Ayuso y otras a Juanma Moreno es que no tiene perfil propio. No tiene un verdadero proyecto para Extremadura, es una mala copia de Ayuso y Juanma Moreno.