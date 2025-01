Junts retoma la negociación con el PSOE y saca pecho del pacto social: "Plantarse hace que las cosas pasen"

Diez días después de que el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, suspendiera las negociaciones "sectoriales" con el Gobierno, los posconvergentes han oficializado este martes que retoman las conversaciones con el PSOE después de alcanzar un pacto sobre el escudo social que tumbaron el miércoles pasado.

Las conversaciones se han llevado al límite y finalmente los socialistas y los posconvergentes han llegado a un acuerdo por el que se recuperan 29 de las medidas que contenía el paquete social del Gobierno, en especial la revalorización de las pensiones, las bonificaciones del transporte público, las ayudas por la dana y la moratoria de los desahucios -eso sí, con medidas de reparación a los propietarios con un aval del Estado para que, en caso de impago o desperfectos, se haga cargo-. Todo ello a cambio del compromiso del PSOE de que la propuesta no de ley que registraron en el Congreso en la que exigen una cuestión de confianza al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se tramite; aunque el presidente haya descartado someterse a ella.

Después de escuchar la comparecencia de Sánchez, la líder de Junts en la Cámara baja, Míriam Nogueras, ha comparecido en rueda de prensa para sacar pecho del acuerdo forjado porque implica dos cesiones: que el Ejecutivo haya troceado el decreto ómnibus -como su partido le exigía- y que Sánchez tramite una acción legislativa que exhibe su minoría parlamentaria.

"Entendemos que Sánchez haya salido a rectificar el error que el Gobierno cometió la semana pasada", ha espetado. Preguntada por la reanudación de la negociación con los socialistas, ha advertido de que "quedan carpetas por cerrar" -con la mirada puesta en el traspaso de las competencias en inmigración y en la oficialidad del catalán en la Unión Europea- si es que Sánchez todavía mantiene el reto de tener unos Presupuestos Generales del Estado. "Plantarse" es, a su juicio, "la única forma de que las cosas pasen".

"Es muy sencillo, si no tienes mayoría hay que negociar. A Junts no nos han votado para hacer un trágala en lo que el Gobierno considera legítimo. Seguiremos con el 'pieza a pieza', que es lo que recoge el acuerdo de Bruselas", ha rematado.

La portavoz de Junts ha reconocido que la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza sufrirá alguna "modificación técnica" que no modificará el "objeto y la esencia "de la misma, si bien desde la Mesa del Congreso todavía no se han puesto en contacto con la formación independentista. "No es nada importante", ha insistido al portavoz.

Pese a que el anuncio de la suspensión de las negociaciones sectoriales no incluía romper con las conversaciones con el Gobierno para el traspaso de las competencias en inmigración, esta carpeta sigue todavía pendiente de resolverse. "Esperamos que el PSOE y el Gobierno se muevan", ha declarado Nogueras, asegurando que lo que Junts pide está claro -la delegación "total" de las competencias- y que la pelota está en el tejado del Ejecutivo. "Es importante que se cierren carpetas para abrir de otras", ha zanjado la diputada posconvergente.