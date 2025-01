Javier Lambán deja la política tras renunciar a su cargo como senador autonómico

Javier Lambán deja la política. Al menos, en su versión más activa. Y es que, tan solo dos días después del relevo en la secretaría general del PSOE Aragón, que a partir de ahora ostentará la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, el político ejeano ha anunciado en sus redes sociales que ha presentado su renuncia al único cargo que tenía actualmente, como senador autonómico. "Conste mi gratitud al PSOE Aragón, que me propuso; a las Cortes, que me nombraron y al grupo socialista del Senado, por el trato respetuoso que me ha dispensado".

En un segundo mensaje, Lambán expresaba que con esta decisión pone "fin" a su vida política "institucional". "Empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo", ha concluido el expresidente autonómico en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Lambán ya había deslizado en varias ocasiones que, una vez dejase la secretaría general del PSOE aragonés, se apartaría de la vida política institucional. Y dicho y hecho, ya que el expresidente ha tardado tan solo dos días en llevar a cabo esta determinación.