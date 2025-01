Ayuso enmienda a Juanma Moreno y rechaza toda relación con los independentistas: "Ni a la vuelta de la esquina"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, vino a Madrid esta semana para decir que sí, que con Junts es posible hablar y negociar cuestiones en las que ambas formaciones pueden estar de acuerdo, como las medidas económicas, aunque en esa ecuación no pueda estar Puigdemont. El portavoz del PP nacional, Borja Sémper, le ha dado la razón hoy mismo y ha asegurado que en su formación, además, hay "unanimidad" en torno a esto. Una cosa es pedir la independencia y otra, rebajas de impuestos o las pensiones, ha venido a decir. Pero este viernes Isabel Díaz Ayuso ha dejado en evidencia que las distintas almas del PP siguen cada una en su posición.

Lo ha hecho siguiendo esta vez la estela del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Ambos dirigentes se apoyan mutuamente en sus críticas al independentismo catalán, mientras en Génova a veces optan, como mínimo, por intentar mostrar algo de mano izquierda y no ir al choque en todo con los nacionalistas.

En un acto de promoción del garbanzo madrileño, Ayuso ha sido rotunda: "Yo con el nacionalismo no iría ni a la vuelta de la esquina". La pregunta también lo era, se le ha pedido expresamente una valoración sobre las palabras de su compañero y homólogo andaluz, que esta semana ha dicho que habría que distinguir entre el partido y su líder, abogando por entenderse con personas de Junts aunque no con Carles Puigdemont. Pero Ayuso no da tregua en esto.

Los independentistas son en su opinión "los que están causando todo este destrozo institucional, económico, social" del que culpa también a Pedro Sánchez. Acercarse a ellos es algo que no entra en su lógica política: "Con todos esos, nada, lejos".

La presidenta madrileña lleva tiempo evitando salirse de un discurso que pueda entenderse como oposición a Alberto Núñez Feijóo. Se esfuerza por los halagos, por mostrar sintonía al menos en públicos y minimizar posibles roces con su jefe de filas. Hoy mismo, al mismo tiempo que decía todo lo anterior sobre los independentistas y tras haber criticado duramente "el palacete del PNV" que iba integrado en el decreto original que decayó en el Congreso la semana pasada, buscaba salvar la posición de Génova respecto al decreto de las pensiones que finalmente el Gobierno sacará gracias a un pacto con Junts.

"No me gusta que el Gobierno secuestre la voluntad de los ciudadanos, a los que dice representar, con decretos donde lo mezcla todo", ha dicho. Y matizado que "un tema son las pensiones, otro las ayudas de la DANA... Son temas distintos". Sánchez "está preso de los nacionalistas", denuncia, y se desmarca marcando una frontera clara: con ellos, ella "no pactaría nunca más nada de nada, (...) el nacionalismo es el cáncer de España y es el que nos está trayendo estas situaciones".

Con estas palabras, Ayuso vuelve también a dibujar un muro que le separa de algunos de sus compañeros de partido, de quienes defienden otra manera de ejercer la política. Cuando algunos diputados nacionales y compañeros territoriales han criticado la estrategia del PP que rompe los hilos con el PNV, ella y el PP de Madrid salen en defensa de Miguel Tellado, portavoz del Congreso y máximo representante de esa política de fractura con los nacionalismos. Cuando voces con peso en la formación como el presidente andaluz Juanma Moreno o el portavoz nacional Borja Sémper abogan por reconducir las relaciones y diferenciar el trabajo parlamentario de la batalla ideológica contra el independentismo para salir del "aislacionismo" político en el que se encuentra el PP, en palabras de Moreno, Ayuso no afloja y pone pie en pared, como ha hecho hoy.