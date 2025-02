Podemos rompe con CCOO tras su apoyo a Yolanda Díaz

La relación de Podemos y CCOO pasa por horas bajas. El partido y el sindicato, que en otro tiempo fueron grandes aliados, han tomado distancias en los últimos tiempos, después de que la organización sindical se haya convertido en uno de los principales apoyos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que compite con Podemos a la izquierda del PSOE.

La pinza entre la dirigente gallega y la organización sindical viene siendo una constante en la legislatura. Desde la ruptura entre Podemos y Sumar en sus primeros compases, hace algo más de un año, CCOO ha servido de apoyo a la vicepresidenta segunda del Gobierno. El sindicato y Yolanda Díaz exhiben habitualmente una gran sintonía que se ha materializado en multitud de actos conjuntos y la firma de distintos acuerdos sociales con los sindicatos. La vinculación es más que evidente en materia laboral, en un año en que el Gobierno ha duplicado las subvenciones públicas a organizaciones sindicales, pasando de 16 a 32 millones.

Pero este impulso de CCOO a Yolanda Díaz no sólo se da a nivel gubernamental. La organización sindical también ha respaldado el proyecto político de Sumar, al que aporta capacidad de movilización y una estructura que el partido no ha logrado armar en este tiempo. La simbiosis se escenifica casi semanalmente, con multitud de actos conjuntos entre miembros de Sumar y CCOO. En los próximos meses, representantes de CCOO en los territorios acompañarán a Díaz en su gira por España para promocionar la reforma laboral, tal como ocurrió en el primer acto de Asturias el jueves, donde intervino un dirigente sindical.

La fractura se ha hecho evidente en las últimas semanas a raíz de la reforma de las pensiones que firmó el Gobierno junto a sindicatos y patronal. La convalidación de la norma en el Congreso obligó a todos los partidos a posicionarse, y desde Podemos cargaron duramente contra la propuesta, que contempla incentivos salariales a quien retrase su edad de jubilación. Después de que el PP apoyara la propuesta, el partido morado lanzó una campaña contra este planteamiento, asegurando que suponía retrasar aún más la edad de jubilación, ahora situada en los 67 años. Desde Sumar, aunque enfriaron el entusiasmo de la propuesta, terminaron respaldándola.

Malestar en CCOO

La ofensiva de Podemos contra el acuerdo social ha generado especial malestar en CCOO, según admiten desde la organización sindical. En las filas de Unai Sordo critican que los morados "mientan" en este asunto, de especial relevancia, para lograr réditos electorales, y ubican su ofensiva contra la reforma de las pensiones en un intento de buscar hueco electoral en la izquierda alternativa al PSOE, donde compiten con Yolanda Díaz.

Esta misma semana hubo ciertos momentos de tensión entre el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el fundador de Podemos y principal autoridad del partido, Pablo Iglesias, en el programa 59 segundos. "Lo que no se puede es lanzar ideas falsas sobre la reforma de las pensiones", criticó visiblemente molesto el dirigente sindical, que más tarde aseguró: "Lo digo por Pablo". "No es cierto que haya jubilación obligatoria a los 72 años, no confundamos a la gente", reprendió. La réplica de Iglesias consistió en insistir en los argumentos de Podemos, asegurando que quien prolongue su edad de jubilación por los incentivos "No es porque esté muy feliz", sino "porque no le queda más remedio para llegar a fin de mes y eso no es para echar las campanas al vuelo".

La frialdad entre Podemos y CCOO se ha vislumbrado también a raíz de las manifestaciones convocadas para este domingo 2 de febrero para protestar contra la oposición y su rechazo inicial al decreto ómnibus. Frente al apoyo que han brindado la inmensa mayoría de las fuerzas de izquierdas, el silencio ha sido total em el partido morado, que ha evitado respaldar las movilizaciones.

Solo han llamado a movilizarse algunas federaciones como la andaluza, que tiene un cariz particular por compartir grupo con IU en el Parlamento de Andalucía. El vínculo allí es tal, que en las últimas andaluzas, se barajó el nombre de la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, como candidata a la Presidencia de la Junta. Una afinidad que no parece replicarse a nivel estatal.