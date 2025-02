Feijóo se reivindica tras el giro por las pensiones: “Para buscar pollo sin cabeza sugiero mirar a Sánchez esperando a Puigdemont”

Alberto Núñez Feijóo ha reunido este lunes en Madrid a la junta directiva nacional del PP, el principal órgano interno entre congresos. En un hotel de la ciudad, altos cargos llegados de toda España han visto a un presidente que se ha reivindicado tras el volantazo que dio la semana pasada ante el decreto del Gobierno que incluye el alza de las pensiones y también ha cargado con ganas contra Vox, algo que no suele ser habitual. El Ejecutivo ha criticado ampliamente el giro del PP y también algunas crónicas periodísticas han plasmado el malestar interno por ese viraje, unos análisis ante los que Feijóo ha querido poner pie en pared: "Para buscar pollo sin cabeza sugiero mirar al Ejecutivo y al señor [Pedro] Sánchez, esperando las órdenes de [Carles] Puigdemont. A mí de momento no me da órdenes nadie, más que los afiliados y el programa electoral de mi partido, que ganó las elecciones generales".

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lo calificó así, de "pollo sin cabeza", por su cambio de opinión. Feijóo pasó del 'no' al primer decreto al 'sí' al segundo aunque en el paquete definitivo se mantienen algunas medidas que los populares habían considerado inaceptables, como la cesión de un palacete en París al PNV y medidas antidesahucios. El dirigente de los populares ha dicho que el PP es un "partido libre" de votar 'sí' cuando se trata de "defender" a los mayores".

Transferencias

En el discurso, de casi media hora de duración, Feijóo ha subrayado la dependencia total de Sánchez de los siete diputados que Junts tiene en el Congreso y ha cargado contra la negociación para transferir a Catalunya las competencias de migración que ahora exige Puigdemont. Es una iniciativa a la que Sánchez se comprometió con Junts hace más de un año y “está bastante avanzada", según dijo la semana pasada el ministro de Justicia, Félix Bolaños. "La seguridad nacional es justo lo que no se puede trocear", ha clamado antes de ser aplaudido por su público. El jefe de la oposición ha pedido al presidente Sánchez que "deje de gobernar de espaldas a los españoles y revele los acuerdos clandestinos en el extranjero".

Contra Vox

La reivindicación del PP y de sus propias decisiones ha estado presente a lo largo de todo el discurso de Feijóo, con claras alusiones también a Vox. “La buena política es la que estamos planteando y nadie más que el PP lo hará. Tampoco Vox, que no quiere cambiar nada sino reforzar su permanencia en la oposición”, ha afirmado, criticando después que el partido de Santiago Abascal haga “oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado”. “Esa oposición que se la queden otros. No es para mí”.

“Nosotros vamos a dar propuestas y soluciones a los españoles. Nadie más lo va a hacer porque somos la única oposición que quiere cambiar el Gobierno. Aquí gobierna el PP o gobierna el PSOE con sus socios. No perdamos de vista esto”, ha vuelto a decir mirando a Vox, que sigue subiendo en las encuestas y que en los últimos días también ha censurado los bandazos del PP en el decreto ómnibus del Gobierno.

Fuentes de la dirección conservadora consideran que estas pullas a Vox son "de baja intensidad" por ahora y que se han decidido a incluirlas en el discurso cuando han visto este lunes una información de 'El País' que hay un pacto de PSOE, PP y Sumar para excluir a Vox en la renovación de la Junta Electoral Central. Según la noticia, la formación ultra lamenta esa exclusión y reprocha al PP que haya permitido su salida en favor de una candidata de Sumar. "No existe acuerdo alguno con los socialistas (...) Que Vox dé más credibilidad al Grupo Prisa [propietario de 'El País'] que al Partido Popular demuestra la conjunción de intereses que hay entre el partido de Pedro Sánchez y el partido de Santiago Abascal", añaden esas fuentes.