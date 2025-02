El fiscal general justificó el borrado de sus mensajes en el Supremo: "No iba a exponer mis datos durante 6 días a la ligera"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió de forma férrea ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su decisión de borrar los mensajes de sus dispositivos telefónicos, razón por la que la Guardia Civil no pudo encontrar en ellos ninguna información relativa a la elaboración de una nota de prensa con datos recogidos de un correo en el que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto para evitar el juicio por fraude a Hacienda.

"No voy a exponer mis datos durante 6 días a la ligera", afirmó, para añadir por qué borra siempre "todo". "Pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar ni terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea", explicó.

La transcripción de su declaración del pasado 29 de enero ante el magistrado Ángel Hurtado, a la que ha tenido acceso este diario, permite conocer los términos exactos en los que Álvaro García Ortiz justificó sus decisiones ante el Tribunal Supremo. "Como le he dicho, los datos de mi terminal son datos ultrasensibles -afirmó- Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar perder, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga".