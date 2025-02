El PP ve perdida la interlocución con Aitor Esteban esta legislatura: “En el futuro ya veremos”

El cambio de liderazgo del PNV, cuyas riendas tomará Aitor Esteban el 30 de marzo después de que Andoni Ortuzar abandonara la carrera interna de manera sorpresiva, no va a conllevar grandes cambios en la estrategia de los nacionalistas. Así lo ven los grandes partidos en Madrid, que conocen muy bien -de muchos años en el Congreso de los Diputados- al próximo líder del partido que ha puesto y quitado gobiernos en España. Aunque las relaciones entre PP y Esteban atraviesan, quizá, su peor momento -en gran medida por las diferencias con Miguel Tellado, portavoz de los conservadores en la Cámara- en Génova aseguran que no es el único motivo por el que las cosas no mejorarán.

En el equipo más cercano de Alberto Núñez Feijóo y también en el PP vasco aseguran que el PNV “ha iniciado un punto de no retorno”, al menos en esta legislatura, y que con Aitor Esteban a los mandos “continuará igual”. Para los populares, los nacionalistas vascos “eligieron su camino” al lado de Pedro Sánchez. El temor a que EH Bildu les tome finalmente la delantera y la dependencia que tienen de los socialistas en el gobierno de Euskadi hace “imposible” un acercamiento al PP.

“En el futuro, si vienen nuevos tiempos, ya veremos”, zanja un dirigente de la cúpula conservadora, en el escenario de que Feijóo pudiera llegar a la Moncloa. En ese punto, dicen, y en función de cuál sea la nueva realidad política de este país, se volverían a repartir cartas. Pero en esta legislatura, los conservadores dan por perdida una interlocución real y efectiva con el PNV. Hasta el punto de que, poniendo como ejemplo votaciones con las que el PP rompió la mayoría de Sánchez -como el impuesto a las energéticas el pasado diciembre- recalcan que no hubo una negociación expresa (a diferencia de lo que ocurrió con Junts) y que simplemente los intereses de ambos partidos “convergieron”. Ocurrió igual con la defensa de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Los populares reconocen que en los últimos tiempos las relaciones se han deteriorado todavía más. Como publicó este periódico, la beligerancia desplegada por Tellado contra Esteban dificulta cualquier entendimiento. Hay voces en el PP que ven “innecesarios” tantos ataques porque consideran que no deben cerrarse puertas para debilitar a Sánchez. Otros dirigentes -e incluso Feijóo ha terminado por asumir también esta tesis- consideran que el PNV “no afloja jamás” con el PP y que está absolutamente unido al PSOE.

Tanto es así que el propio líder de los populares vascos, Javier de Andrés, participó en una reunión reciente del grupo parlamentario para insistir en que debían perder el temor a atacar al PNV porque las cosas no cambiarían. Ahora, con Esteban asumiendo el liderazgo, ven que el escenario se refuerza aún más.

El diagnóstico que hace el PP coincide con el que tienen algunas voces dentro del PNV: que el de Aitor Esteban podría ser un liderazgo “de transición” hacia una renovación completa, que comenzó con la designación de Imanol Pradales como candidato -y después elegido nuevo lehendakari con el apoyo del PSE- propiciando una precipitada salida de Íñigo Urkullu, con la que se evidenciaron algunas heridas que permanecen abiertas. En la dirección nacional apuntan a que la salida de Ortuzar de la carrera por la presidencia “no oculta” la crisis interna que viven los nacionalistas vascos, y que creen que todavía puede expresarse en las próximas semanas.

Para el PP el PNV “ha perdido su imagen de partido estable y con unos principios sólidos”, según piensan, por su incapacidad para dar respuesta al crecimiento vertiginoso de EH Bildu, que se mide de tú a tú con los nacionalistas, como quedó en evidencia en las últimas elecciones. “Se ponga como se ponga el PNV, una buena parte de su electorado es de centro derecha o directamente de derechas, y no entienden los postulados que defienden ahora de la mano de PSOE o incluso de Sumar”, zanjan.

En el PP reconocen que “les gustaría otro PNV” pero asumen que en el corto o medio plazo las decisiones estratégicas no cambiarán y miran solo al PSOE. En Madrid los conservadores han terminado por entenderse y tener más interlocución con Junts, el partido de Carles Puigdemont, con todo lo que eso conlleva para el PP (con dirigentes a los que no les gusta nada esta idea). Porque la realidad es que antes de Tellado y con Tellado al frente de la portavocía, las relaciones solo han empeorado entre los dos partidos.

Feijóo llegó a la presidencia nacional del PP convencido de que podría recuperar esa interlocución perdida durante la etapa de Pablo Casado, sobre todo por la moción de censura que el PNV apoyó para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa después de haberle aprobado unos Presupuestos. En el núcleo duro del dirigente conservador reconocen que el tiempo “puso las cosas en su sitio” y que no albergan esperanza en este momento de reconducir nada.