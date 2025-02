Feijóo recomienda "inteligencia" y "diplomacia" ante las amenazas arancelarias de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado estos días a la Unión Europea con imponer tarifas del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, una decisión que afectaría a los países europeos. En una entrevista en la Cope, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que cree que la respuesta a esta advertencia de Trump requiere de "diplomacia" e "inteligencia". El líder del PP no ha concretado más cómo habría que concretar esos dos elementos si la Casa Blanca lleva a cabo la amenaza, pero sí ha aprovechado para cargar contra el Gobierno y Vox. "Lo que no se debe hacer es una política de confrontación contra la Administración norteamericana, modelo Sánchez, ni una política de silencio cómplice, modelo Vox. Eso no arregla ningún problema. Ni el del aluminio ni del acero ni eventuales problemas de los agricultores españoles", ha dicho.

¿Qué cree que debería hacer la Unión Europea en esta guerra comercial?, le han planteado durante la entrevista. "La UE es un espacio donde el estado de Derecho es un requisito básico y principio inspirador. Por tanto, cuando tenemos acuerdos de libre comercio con otro país lo que queremos es que se cumplan y cuando un país no respeta los acuerdos de libre comercio que tenemos, lógicamente tenemos un problema y no podemos quedar de brazos cruzados. Ahora bien, partiendo de la base de que no se puede quedar de brazos cruzados, lo que tiene que utilizar como herramienta de trabajo es en primer lugar, diplomacia, y en segundo lugar, inteligencia. Y defender los interses que pueden ser atacados unilateralmente", ha respondido.

El presidente de los populares espera que la situación se afloje antes del 12 de marzo, cuando se podrían aceptar los aranceles, hayamos llegado "a un acuerdo" con EEUU. "Y si no llegamos a un acuerdo, la Unión Europea tendrá que actuar en consecuencia", ha apuntado sin detallar cuál tendría que ser la respuesta.