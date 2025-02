El consejero de Transportes de Ayuso a una diputada de Más Madrid: "No me pongas morritos que me descentras"

El consejero llevaba un rato hablando de transporte público, de las líneas de autobús interurbano y del acceso a la vivienda. Inquiokupación incluída. Pero de pronto, le ha molestado el gesto de la diputada de Más Madrid que le interpelaba por sus políticas para el fomento de la vivienda de alquiler en la región y el titular de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Jorge Rodrigo, se ha dirigido así a ella: "No me ponga morritos que me descentro".

La diputada Marisa Escalante ha pedido la palabra inmediatamente después de la intervención del consejero y visiblemente molesta le ha reprochado su comentario y exigido que lo retire. "Es una expresión sexista y machista, que no es propia de un consejero, ni de este parlamento", ha lamentado. "No se pueden decir ese tipo de cosas en 2025", ha continuado Escalante quejándose porque aún se hagan comentarios para "atacar a la dignidad de las mujeres" desde un escaño.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha dado en ese momento la palabra a Rodrigo. "No creo que haya sido así, pero si le ha sentado mal, le pido disculpas", se ha defendido el consejero, que hasta ahora no ha protagonizado nunca ningún capítulo polémico por sus formas o comentarios. Al contrario, es uno de los consejeros con los que la oposición y responsables municipales dicen entenderse mejor. Para Más Madrid su respuesta no ha sido suficiente, en el partido que dirige Manuela Bergerot insisten en que de esa forma ha reconocido que "no se arrepiente de su comentario machista".

Pocos minutos después, Ossorio ha retomado la palabra para decir que desde la mesa le informaban que aunque él no lo ha escuchado, Rodrigo sí ha aceptado que se retire el comentario, tal y como había pedido la diputada de Más Madrid. Pero Escalante no estaba en el hemiciclo para escuchar estas palabras.