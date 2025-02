La jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid constata el engaño de Medina y Luceño: "Me trataron de convencer" de que "no cobraban comisión"

La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, ha asegurado en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el pelotazo de las mascarillas de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño que "ambos" le dijeron "en varias ocasiones" que "no cobraban comisión", ha explicado, a preguntas del fiscal Luis Rodríguez Sol. Esta empleada del Consistorio también ha asegurado que le dijeron que la operación la hacían "de forma desinteresada o altruista y de eso me trataron de convencer".

Al ser interpelada de nuevo por la presidenta del tribunal, Ángela Acevedo, sobre si en algún momento Luceño y Medina "iban a cobrar", la testigo ha reiterado pensé que no lo iban a hacer: "Lo decían tan tajantemente", ha relatado Collado, quien ha destacado que Luceño le dijo que era una compra "altruista" y que era "una persona que dona y ayuda: no soy comisionista ni intermediario, eso es literal".

Elena Collado también se ha referido a que al ver la mala calidad de los guantes que le proporcionaron Medina y Luceño llegó a estar convencida de que "desde fábrica nos habían estafado. Estaba enfadada y atónita. Luceño nos trasladó que nos preparaban la devolución del sobreprecio y nos devolvían 4,6 millones", ha recordado.

Durante la instrucción

En su declaración durante la instrucción del juez Adolfo Carretero la responsable municipal de las compra de las mascarillas aseguró que se puso en contacto con el empresario Luis Medina cuando le 'rebotaron' el correo que el hijo del Duque de Feria mandó a la dirección que le dio Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, con el que nunca habló y aseguró no conocer.

Antes de optar por la adjudicación a Medina y su socio, en el Ayuntamiento de Madrid desecharon otras ofertas por razones varias, como que se les exigiera el cien por cien del dinero por adelantado o porque los productos tuvieran certificaciones falsas. Ante la pregunta de por qué se optó por los estos empresarios, señaló que porque eran españoles, les daba fiabilidad y la mercancía era buena.

La excoordinadora del Ayuntamiento de Madrid: a Medina se le dio el mismo trato que a todos / EFE

En cuanto al intercambio de mensajes con Luceño, Collado lo consideró lo "normal del día a día" con todas las personas con las que gestionaba contratos. En dichas conversaciones, según las acusaciones, aparecen expresiones que denotan familiaridad, uso de diminutivos, "e incluso él se dirige a Collado como mamá", lo que para las acusaciones no deja de ser algo sorprendente.

Collado negó conocer las altas comisiones, de casi seis millones de euros, que se llevaron los acusados por gestionar este asunto con la empresa Leno. Llegó a declarar que los comisionistas simplemente querían colaborar, aunque no dudó de que algo se llevarían, si bien nunca imaginó la cuantía de las mordidas.

Otra testigo

También ha declarado como testigo este jueves Isabel de Palacio Tamarit la jefa de gabinete de la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, quien ha asegurado que nunca habló con Medina o Luceño ni con ningún otro proveedor de mascarillas. Al ser interpelada por el motivo por el que en un email de 22 de marzo de 2020 ella escribió en un cuadro que ambos empresarios no cobraban una comisión en la operación, la testigo ha destacado que fue la información que previamente le habían trasladado en un correo electrónico cuyo origen era la cuenta de la coordinadora, Elena Collado.

"Yo hago una actividad administrativa, y yo pongo que no cobran comisión y esa información la tengo de un email en el que se especifica que estos señores no cobran comisión, porque así lo han trasladado". Este mensaje lo había recibido de su jefa, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, que a su vez lo había obtenido de la coordinadora [Elena Collado] el 22 por la noche, según ha especificado esta empleada del Ayuntamiento de Madrid, quien ha asegurado que su jefa le encargó "poner un poco de orden, y no solo en esta operación, sino también en otras".