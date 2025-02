El Congreso debatirá el próximo martes la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza a Pedro Sánchez

Más de dos meses después de que Carles Puigdemont lo anunciase, el próximo martes 25 de febrero el Congreso debatirá la iniciativa de Junts que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Las semanas de negociación que el Gobierno se había dado para convencer al expresident de la Generalitat han caído en saco roto. La iniciativa impulsada por los posconvergentes no tendrá ningún valor jurídico, pero que podrá evidenciar la minoría sobre la que se sostiene Sánchez si PP, Junts, Vox y UPN apoyan la petición.

En un primer momento, el ala socialista del Gobierno rechazó permitir este debate y pospuso su admisión en la Mesa del Congreso, al argumentar que era inconstitucional, puesto que la prerrogativa de someterse a una cuestión de confianza corresponde únicamente al presidente de Gobierno. Pero a finales de enero las dificultades para lograr una mayoría al decreto ómnibus llevó a que el PSOE pactara con Junts permitir el debate de esta proposición no de ley, sin carácter vinculante, a cambio de que se reformulara. El acuerdo terminará de materializarse en el pleno de la próxima semana.

El texto

"El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", reza el texto registrado por Junts. La anterior versión era más directa e instaba directamente a Sánchez a dar este paso, aunque seguía sin tener valor alguno y el presidente del Gobierno no tendría la obligación de hacer nada.

Además, los posconvergentes añadieron una exposición de motivos que no estaba en su anterior proposición no de ley. "Tras más de un año de la investidura del presidente del Gobierno español, constatamos la falta de voluntad política por parte de este de hacer afectivos, de manera completa y ágil, los acuerdos adquiridos. Esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encarrilar el resto de la legislatura", señala el texto.

Las mayorías parlamentarias

A media mañana de este martes, los posconvergentes evitaban confirmar si iban a llevar esta iniciativa a debate la próxima semana. Sin embargo, horas más tarde han terminado adoptando esta dicisión. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha negado que hubiera en marcha ninguna negociación para disuadir a Puigdemont de su intención de elevar esta cuestión al pleno de la Cámara.

Si la iniciativa es respaldada por PP, Vox, Junts y UPN, dado que todas las formaciones cargan a diario contra Sánchez, habrá una mayoría de 178 diputados que requerirán al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza, ya que esta herramienta solo la puede activar el jefe del Ejecutivo. No obstante, esa mayoría parece que no se daría en el caso de que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura -la herramienta de la que dispone la oposición- para desalojar a Sánchez, dado que Junts se ha mostrado reacio a apoyar al líder de los populares.