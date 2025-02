Montero defiende ante Díaz la tributación del SMI en pleno choque dentro del Gobierno

María Jesús Montero ha llevado a cabo este miércoles una cerrada defensa en el Congreso de la controvertida tributación del salario mínimo tras la reciente subida de 50 euros al mes. A su izquierda se situaba Yolanda Díaz. La ministra de Hacienda contestaba al PP durante la sesión de control al Ejecutivo, con los populares intentando hurgar en la herida que divide a la coalición del PSOE y Sumar, pero su mensaje iba en gran parte dirigido a la titular de Trabajo, que la semana pasada dejó clara, con una virulencia inusitada, su oposición a que algunos perceptores del salario mínimo empiecen a pagar el impuesto sobre la renta.

Montero no ha dado un paso atrás. En pleno choque dentro del Gobierno, con Sumar registrando una proposición de ley para revertir la decisión de Hacienda y el PSOE defendiendo la tributación en solitario, la también vicepresidenta primera, que en este complejo asunto cuenta con el cerrado apoyo de Pedro Sánchez, ha puesto el foco primero en que desde que el líder del PSOE llegó a la Moncloa el SMI ha subido 400 euros mensuales. Después, en sucesivas respuestas a preguntas sobre la división dentro del Gobierno, ha explicado que el 80% de los perceptores del salario mínimo, que ahora se sitúa en 1.184 euros, no tendrán que tributar por el IRPF. Es decir, que solo lo harán los solteros con hijos.

En cambio, ha continuado Montero entre constantes interrupciones del PP, “cuando gobernaba el PP” quienes cobraban esta cantidad, que entonces se situaba muy por encima del SMI, pagaban 839 euros al año por el impuesto sobre la renta. Según sus cálculos, si los perceptores del salario mínimo continuasen sin tributar el Estado dejaría de percibir 2.000 millones de euros. “No es que Hacienda vaya a recaudar más. De lo que se trata es de que no recaude menos”, ha concluido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, situada justo a su lado en la bancada del Ejecutivo, la ha escuchado con una expresión seria. “La señora Díaz no se lo ha creído. Su amistad va a durar muy poco”, le ha dicho a Montero la diputada del PP Cuca Gamarra, quien ha enarbolado un discurso contrario a los impuestos y ha sostenido que, en el fondo, la tributación del SMI esconde un “negocio redondo” para Hacienda, porque “la 'banca Montero' siempre gana”.

Las críticas de la izquierda

Pero no solo los conservadores han cargado contra la polémica decisión de Hacienda. También lo ha hecho Ione Belarra, de Podemos, si bien con argumentos muy diferentes. La exministra de Derechos Sociales ha señalado que los 1.184 euros del SMI continúan siendo una cantidad de “subsistencia” ante el aumento del precio de los alquileres y los alimentos y ha pedido al Ejecutivo una rectificación, mostrando que el PSOE no cuenta en esta materia con aliados ni a su izquierda ni a su derecha. Si no llega a un acuerdo con su socio de coalición, los socialistas se dirigen a una derrota parlamentaria dentro de un mes que les obligará a rectificar, porque ahora mismo la inmensa mayoría de la Cámara baja está en contra de la tributación del salario mínimo y tanto Sumar como el PP y Podemos han presentado proposiciones de ley para revertir la iniciativa.

“¿Le merece la pena seguir siendo ministra?”, le ha preguntado después Miguel Tellado, del PP, a Díaz. “Sí, merece la pena mejorar la vida de la gente siempre”, le ha contestado la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo. No ha dicho nada del SMI.