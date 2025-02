Lola Sánchez, ex eurodiputada de Podemos: "He sido la primera mujer en contar públicamente lo de Monedero"

"Ni entonces ni hoy tengo intención de interponer ninguna denuncia formal. La condena que merece es social, tanto él como quienes han permitido esa impunidad durante tantos años", denuncia la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), tras destaparse el caso Monedero. Dichas acusaciones de violencia sexual a Juan Carlos Monedero fueron demandadas en primera instancia por la expolítica española y activista en defensa de los Derechos Humanos y de los animales.

"He sido la primera mujer en contar públicamente lo de Monedero", sostiene en sus redes sociales la exeurodiputada que sufrió acoso en mayo de 2014 por el fundador de Podemos, durante el acto de cierre de campaña de las elecciones europeas. "Fue una noche muy bonita si no me la hubiera fastidiado Monedero porque estuvo toda la noche muy baboso e insistente conmigo. Al final de la noche, en un bar, con las copas en la mano, me empotró contra la pared, en el sentido de que invadió mi espacio personal de una manera que no era nada agradable", explicaba en una entrevista en el diario La Razón.

Por su parte, Ione Belarra insiste en que desde Podemos "hicieron lo que tenían que hacer". Asegura que no hicieron públicas las denuncias contra Monedero a pesar de tener conocimiento de ellas, para proteger a las víctimas, mientras se conocen más testimonios contra el exdirigente de los morados. "Ellas querían discreción, querían anonimato y por eso actuamos como actuamos", ha insistido, en un contexto en el que el partido quiso ser "un espacio seguro para todas las mujeres".

Además, la denunciante Lola Sánchez ha dejado claro que estas acusaciones ya se conocían, ya que lo "sabía hasta el apuntador", pero "la prensa de 'izquierdas' no quiere conocer mi relato", añade tras asegurar haber sido testigo directo de las infidelidades, actitudes machistas y malas prácticas dentro del partido, sólo contra Juan Carlos Monedero sino también Pablo Iglesias, a quien lo ha calificado de "cobarde", "narcisista" y "ególatra".