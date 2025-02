Feijóo endurece su posición ante el auge de los ultras en todo el mundo y propone "expulsar a los inmigrantes ilegales"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un salto de calado en sus propuestas para luchar contra la inmigración irregular en España. En un contexto internacional en el que los partidos que defienden blindar los países ganan enteros en las urnas (el último ejemplo, este domingo en Alemania), el jefe de la oposición en España ha dicho en 'El programa de Ana Rosa' que él cree que hay que "sellar las fronteras a la inmigración ilegal y expulsar a los inmigrantes ilegales que entran en España". En septiembre, Feijóo había defendido la expulsión de las personas sin papeles que tuvieran antecedentes penales, pero es la primera vez que propone expulsar a todos los que estén en situación irregular.

"Eso es lo que hace Trump", le ha dicho la periodista. "No, lo que hace Trump es otra cosa, pero en todo caso a mí no me corresponde calificar lo que hace Trump. No sé si Trump hace exactamente lo que yo le estoy planteando y yo le estoy planteando nuestra postura", ha respondido Feijóo. El presidente de EEUU ganó en las urnas en noviembre tras prometer deportar a los 13,7 millones de personas no regularizadas en ese país, pese a que el 40% de ellas poseen documentos porque están protegidas por programas humanitarios o están en proceso de que se analicen sus solicitudes sde asilo.

Feijóo ha defendido que España "necesita inmigrantes regulares" para la "huerta, la agricultura, la ganadería, la pesca y la construcción", pero deben cumplir las leyes, ha defendido, y entrar "de forma correcta".

El jefe de los conservadores ha hecho estas reflexiones horas después de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se haya convertido en la segunda fuerza del Parlamento federal (Bundestag) con un 20% de las papeletas. El AfD es el partido equivalente a Vox en España.

La estrategia de aislar a los ultras

Hace justo tres años que Feijóo dio luz verde al primer gobierno de coalición entre PP y la formación de Santiago Abascal. Ocurrió en el Ejecutivo de Castilla y León. Después, en el verano de 2023, tras las elecciones autonómicas en la mayoría de los territorios, volvió a dar luz verde a esa alianza con la ultraderecha en cinco gobiernos regionales, unos pactos que en Alemania, por ejemplo, se han evitado siempre. La CDU, que es el partido hermano del PP español, se ha negado a facilitar la entrada del la AfD en las instituciones, aunque ese cordón sanitario, como se ha comprobado este fin de semana, no ha impedido el crecimiento de los ultraderechistas ya que han doblado resultados. El escenario más probable es que haya una nueva gran coalición entre la CDU (la vencedora de las elecciones, con Friedrich Merz de canciller) y la izquierda del SPD.

En la entrevista en Telecinco, Feijóo ha justificado los pactos autonómicos con Vox en 2023 después de que Pedro Sánchez le dijera este fin de semana que la historia le juzgará por ser "colaboracionista" de la ultraderecha. El líder del PP ha recordado que, antes de las elecciones generales de julio de 2023, propuso al candidato del PSOE dejar gobernar a la lista más votada obviando que el sistema español es parlamentario (no es presidente quien gana sino quien consigue una mayoría de escaños en solitario o en alianza en el Congreso). Feijóo ganó en las urnas, pero Sánchez consiguió armar un pacto con independentistas y nacionalistas con los que fue investido presidente.

En las autonomías, ha continuado Feijóo, el PSOE no quiso apoyar a los candidatos del PP que ganaron los comicios, y por eso, se ha justificado, concedieron consejerías a Vox, "el único partido que dio estabilidad". La formación de Abascal abandonó los ejecutivos en julio de 2024 precisamente por el tema migratorio, cuando se pensaba que los presidentes del PP aceptarían a los menores inmigrantes no acompañados que han llegado a Canarias y Ceuta en los últimos meses, aunque eso no ha llegado a ocurrir. Feijóo ha dicho que ve a Vox "más preocupado" en criticar al PP que a Sánchez, porque el objetivo de Abascal es "tener un hueco en la oposición" y no "cambiar al Gobierno".