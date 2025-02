Juanma Moreno reitera su rechazo a la quita de deuda a Cataluña

La Junta de Andalucía acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles con una respuesta clara a María Jesús Montero: rechazará una posible condonación de deuda a las comunidades autónomas, en una posición que estará coordinada con otras regiones del PP. Así lo ha confirmado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

"Diremos que no a una quita de deuda. Porque Andalucía no tiene un problema de deuda porque hemos hecho un esfuerzo. Se ha hecho una solución 'ad hoc' para un acuerdo político con Cataluña y lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fista del 'procés' y del independentismo. Se ha hecho deuda y se han gastado fondos públicos con un objetivo que era la desconexión de España. Y ahora el resto de los españoles lo pagamos-. No es un buen mensaje para la sociedad", explicó el presidente andaluz justo 48 horas antes de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene como principal punto del orden del día la oferta del Ministerio de Hacienda para una quita de deuda a todas las comunidades autónomas.

Ante este debate, la Junta de Andalucía ha mantenido un equilibrio complejo durante los últimos meses. Por un lado, no ha querido cerrar la puerta a una condonación de deuda a Andalucía que aunque no resuelve los problemas de financiación, sí supone una mejora de las cuentas autonómicas y del margen para captar inversiones (en los propios presupuestos autonómicos se destaca el impacto relevante que tendrá esta medida para las cuentas). Por otro lado, ha sumado sus voces a la estrategia coordinada de rechazo del PP a una iniciativa que nace del acuerdo suscrito con las formaciones nacionalistas catalanas. Finalmente, cuando se acerca el momento decisivo en el que se debe abordar el tema, la respuesta ya es firme: Andalucía dirá no, sea cual sea la propuesta del Ministerio de Hacienda.

El motivo principal de este rechazo es que la Junta de Andalucía entiende que esta medida de quita de deuda viene a ser una compensación por el hecho de que no se aborde una mejora del sistema de financiación autonómica, que ha quedado finalmente orillado de la reunión del próximo miércoles. "Lo que pedimos es que nos arreglen un problema estructural, que tengamos una financiación justa como el resto de comunidades y que no se negocie la quita de deuda y en paralelo haya otros procesos de negociación singular como el que se mantiene esta semana con Cataluña".

Confrontación con Montero

El rechazo a la quita de deuda, la propuesta estrella de María Jesús Monteropara las comunidades autónomas, se suma una dura acogida a la formalización de la nueva etapa del PSOE-A una vez configurado el nuevo equipo en el congreso regional de Granada: "Vamos a tener más ruido, se va a enfangar la política andaluza. He intentado protegerla del politiqueo desagradable y hostil. Ha contribuido a ello Juan Espadas que ha conseguido un ambiente más sereno, pero al mismo tiempo de educación y de corrección. Vamos a más confrontación y más decibelios en la política. No es bueno para Andalucía. Pero nosotros no vamos a caer en las provocaciones".

"El primer problema que tiene ahora mismo Andalucía es Pedro Sánchez. Es una Administración General del Estado que no atiende a las necesidades que tiene Andalucía", continuó el presidente andaluz, quien señaló específicamente a María Jesús Montero en este relato del agravio del Gobierno central a Andalucía: "Yo tengo una mala experiencia y es que a más Sánchez, menos Andalucía, porque yo lo he vivido siempre, y, desgraciadamente, la señora Montero se caracteriza por ser mano derecha del señor Sánchez".