El caso del presunto acoso sexual del alcalde de Algeciras salta al Senado con la ministra de Igualdad: "¿Qué protocolo aplica el PP?"

El caso del presunto acoso sexual protagonizado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha saltado al Senado, en pleno que se está celebrando este martes en la cámara alta en uno de los momentos más tensos de la tarde. El choque ha tenido lugar durante la intervención de la ministra de Igualdad, en respuesta a la pregunta del la senadora Cristina Díaz (PP) sobre la forma en la que el Gobierno está abordando los casos de agresores sexuales en su entorno político, incluyendo aquellos vinculados a sus socios de coalición en referencia al caso Monedero, ex dirigente de Podemos.

En su respuesta, Ana Redondo, que ha rehuido de dar explicaciones "en nombre de otro partido por la actitud de un militante", ha pedido "transparencia" en los protocolos antiacoso de "de todos los partidos" y ha inquirido a la bancada del Partido Popular al respecto de la aplicación del suyo. "No sé si tienen protocolo antiacoso, no sé si ustedes lo han publicado, no sé si se puede consultar en su página web. No sé si lo aplican o no", para añadir, "por curiosidad me gustaría saber si ese protocolo anti acoso suyo también se ha aplicado al alcalde de Algeciras".

Landaluce es también senador por el Partido Popular y en el momento de la referencia realizada por la ministra de Igualdad se encontraba en el plenario. Con un evidente enfado, ha pedido la palabra al presidente de la cámara, el popular Pedro Rollán: "Señor presidente, a mí nadie me ha denunciado. Todo es una fabulación del Partido Socialista. Nadie ha denunciado a José Ignacio Landaluce. Ni una denuncia. Y todo es un acoso a esta persona sin importarle, si hacen daño a mi mujer, a mis hijas o a mi madre. Le exijo a la señora ministra que mientras no haya una denuncia, que yo sí he empezado los trámites para llevarlo ante la justicia para defenderme de ese acoso, retire usted inmediatamente lo que acaba de decir". Landaluce ha recibido el aplauso en pie de los senadores populares.

Una denuncia anunciada por el PSOE pero no presentada

El pasado 5 de febrero, el PSOE de Algeciras, representado por la diputada autonómica Rocío Arrabal y la edil de la oposición Isabel Beneroso, presentaron ante los medios el argumento y parte de las pruebas con la que, dicen, van a acudir al juzgado para denunciar al alcalde de Algeciras por malversación "por comprar el silencio" de una ex edil para tapar casos de acoso sexual". Su tesis es que el Ayuntamiento, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, fichó a una ex edil tras las elecciones municipales de 2023 a cambio de que no "tirara de la manta" sobre supuestos episodios de acoso sexual protagonizados por el alcalde que le habían relatado otras dos ediles del Partido Popular.

Este caso saltó a la luz a finales de octubre, cuando el ultraderechista y eurodiputado Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram unos pantallazos en los que se relataban y describían estos episodios y también la denuncia que habría hecho una tercera edil del PP que, tras amagar con contarlo todo, fue recolocada en el Ayuntamiento en un cargo de libre designación. Este es, al menos, el relato que hace el PSOE de Algeciras.

A día de hoy, el PSOE no ha presentado denuncia pero son varias las veces que este episodio ha saltado de la esfera local. El pasado 6 de febrero, en el Parlamento de Andalucía, la propia Arrabal preguntaba a Loles López, consejera de Igualdad, sobre este caso. "¿Con quién está, como dirigente del Partido Popular, como consejera y como mujer, con el presunto acosador o con las víctimas?", preguntó la diputada socialista. "Estoy con la verdad", respondió la consejera en la que es la primera vez que se aborda este asunto en la cámara autonómica.

Este martes el tema ha vuelto a salir a la luz en la cámara autonómica. En esta ocasión, Arrabal ha preguntado por este tema en el marco de la Comisión de la RTVA. En su intervención, la diputada ha reprochado el “doble rasero” en el tratamiento informativo de las acusaciones de acoso sexual contra Landaluce y ha acusado a la dirección política de Canal Sur que haya “manipulado” las informaciones de manera “partidista” a favor del alcalde de Algeciras que, según ha recordado, sigue sin ser “apartado” por Moreno Bonilla. Juan de Dios Mellado, director general de la RTVA, ha respondido que Canal Sur ofreció información sobre este caso el 4 de febrero en el Noticias 2 (noche) y en el programa de actualidad Despierta Andalucía, después de la publicación por parte de un diario digital de dos testimonios anónimos. El responsable de la televisión autonómica ha indicado en su respuesta que en esa pieza también se aportaba la versión de Landaluce negando los hechos y ha enumerado los distintos programas y formatos en los que se ha abordado este caso.