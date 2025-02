Sánchez esquivará el veto de los socios en el Congreso para aprobar los 1.000 millones en ayuda militar a Ucrania

El Gobierno no necesitará del visto bueno del Congreso para aprobar el nuevo paquete de 1.000 millones en ayuda militar a Ucrania. La partida anunciada por Pedro Sánchez este lunes en Kiev se llevará a un Consejo de Ministros y seguirá el mismo mecanismo que la aprobada en abril del pasado año, según explican fuentes de Moncloa. A través de un acuerdo marco que esquiva vías como un crédito extraordinario para Defensa, el cual debe ser sometido a votación. Con esta fórmula se evita un eventual veto de los socios o tener que recurrir al apoyo del PP, además de acelerar los trámites sin esperar a tener nuevos Presupuestos.

Los primeros mil millones destinados a Ucrania dentro del acuerdo bilateral de seguridad se enfrentaron al rechazo de buena parte del arco parlamentario progresista en el que se apoya Pedro Sánchez, incluido Sumar. Los socios de coalición lo criticaron fundamentalmente por su opacidad, ya que ni siquiera se informó el destino de dicha partida para gasto militar, y pidieron sin éxito debatirlo en el congreso para fijar posición y arrojar más transparencia. Incluso presentaron una objeción formal en el Consejo de Ministros. La referencia se limitó a justificar esta abultada partida para “el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar”, sin ni siquiera especificar su destino.

Otras formaciones como Podemos y EH Bildu fueron más beligerantes, al considerar que el envío de armamento iría en contra de la búsqueda de una solución diplomática a la guerra. En esta ocasión, los socialistas sí han informado a Sumar, según reconocen fuentes de este espacio. Con todo, no se ha descendido al detalle. Un gesto, pese al que no dejan de subrayar que la política exterior y de defensa la marca directamente el jefe del Ejecutivo.

En la parte socialista explican a grandes rasgos que esta ayuda financiera se destinará a material defensivo, a falta de que se detallen tanto las “capacidades” como “necesidades” en este momento de la contienda de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, pero también a la prestación de ayuda humanitaria. Unos criterios por los que la partida para 2024 se destinó principalmente a defensas antiaéreas -incluyendo misiles Patriot y Hawk-, además de desminado y a la colaboración con la industria de Defensa ucraniana.

El contexto internacional tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y su intención de dejar fuera de las conversaciones a Rusia a Kiev y la UE ha llevado a Sumar a apostar por más contención en sus posiciones antibelicistas. A no cerrar la puerta de entrada al aumento del gasto del militar, a la espera de analizar en qué consiste dicho incremento y de la evolución del escenario geopolítico.

Desde IU, formación que integra Sumar, su secretaria de Organización y portavoz, Eva García Sempere, respondía al anuncio de Sánchez que “desde el principio nos opusimos al envío de armas y apostamos por las vías diplomáticas y democráticas”. El tiempo, continuaba a modo de advertencia, “lamentablemente nos da la razón cuando hablamos de que la vía militar solo beneficia a los fabricantes de armas y a los ‘señores de la guerra’, pero deja países devastados y sociedades destrozadas”.

Compromisos “difuminados o soterrados”

En Moncloa evitan concretar plazos para la aprobación de esta partida, y es que todavía no se ha ejecutado el montante total de los más de mil millones de euros destinados a Ucrania en 2024. Algo por lo que Alberto Núñez Feijóo deslizaba dudas este lunes sobre el anuncio. “No sabemos si son los ya comprometidos, o distintos. Tampoco sabemos el grado de cumplimiento de los compromisos con Ucrania. No es posible seguir los compromisos del Gobierno de España. O los difumina o los soterra o dice una cosa y hace la contraria”, arremetía para justificar no posicionarse sobre esta nueva ayuda militar.

En el Gobierno insisten en que se trata de un nuevo paquete para 2025. “Mil millones que se suman a los mil ya enviados y a los miles más que España ha transferido a Ucrania a través de la UE”, concretan. “Para lograr una paz justa necesitamos prestar más apoyo militar y humanitario a Ucrania”, concluyen en línea con el mensaje enviado por Sánchez desde Kiev, a dónde acudió para reiterar el respaldo a Volodímir Zelenski junto a otros líderes europeos e internacionales coincidiendo con el tercer aniversario de la invasión rusa.

Ayuda de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció por su parte que la UE aprobará un nuevo paquete de ayudas de 3.500 millones para Ucrania que “llegará en marzo”, además de anunciar un plan aumentar la producción europea de armas del que “se beneficiará” Kiev. “Tenemos que entregar armas y munición”, defendió para avanzar que la UE se centrará en este cometido durante las próximas semanas.

El jefe del Ejecutivo pretende por su parte reforzar la posición de España como aliado de Ucrania, renovando este año la contribución económica a Kiev con la misma cantidad que en 2024. Un perfil en política exterior pese al que Sánchez no tiene previsión de hacer partícipe al líder de la oposición. Ni para informar de su hoja de ruta en política internacional ni tampoco trasladar los debates en la arena europea.

Se limitará a hacerlo solo cuando las decisiones estén tomadas y consensuadas en el Consejo de Europeo, explican las mismas fuentes. Todo ello, rebajando los contactos con el PP a los que se tendrían con el resto de grupos parlamentarios. Feijóo reclamaba este lunes un debate monográfico en el Congreso sobre el gasto en defensa, para forzar que se retraten los socios parlamentarios del Gobierno, y pedía para ello la comparecencia de Sánchez.