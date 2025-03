Podemos usó la denuncia por acoso sexual contra Monedero para frenar su apoyo a Sumar: "Me están amenazando con sacarlo"

Podemos utilizó la denuncia por acoso sexual como un arma política contra Juan Carlos Monedero. Después de las generales del 23 de julio, el fundador del partido había abogado abiertamente por una estrategia que iba en contra de la cúpula morada, decidida a romper con Yolanda Díaz para lanzar a Irene Montero como candidata a las europeas. La apuesta abierta de Monedero por mantener un "frente amplio" en la izquierda le valió fuertes choques con la propia Montero y con Pablo Iglesias, quien formalmente había abandonado los cargos pero que sigue ejerciendo el liderazgo del partido. Tanto es así, que la dirección le llegó a trasladar un mensaje: existía una denuncia contra él y no dudarían en sacarla a la luz si no cesaba en sus críticas hacia la postura oficial.

El dirigente, según ha podido constatar este medio por distintas fuentes, puso en conocimiento de personas próximas este episodio, pidiendo opiniones y expresando su máxima preocupación por el asunto. "Me han amenazado con sacar esto, ¿crees que son capaces?", llegó a plantear a cuadros de la organización próximos, que confirman los hechos a El Periódico de España.

La denuncia había llegado directamente al equipo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad cuando todavía era ministra, pero la decisión fue dar carpetazo al asunto y remitirlo al tribunal interno, la Comisión de Garantías. La ejecutiva renunció así a abrir motu proprio una investigación interna sobre lo sucedido, como le permitían los estatutos.

Después de que la dirección le hiciera llegar esta advertencia, la reacción de Monedero fue la sorpresa, tal como expresó a su entorno. No concebía que pudiese materializarse una amenaza así por parte de personas con las que mantenía amistad. Por entonces todavía existía un fuerte vínculo con la cúpula de Podemos, empezando por Iglesias y Montero, pero continuando con Ione Belarra, que en diciembre de 2023, tres meses después de las denuncias, le expresó su cariño a través de las redes. "Pero si son mis amigos", se intentaba convencer Monedero, en conversación con sus colaboradores.

Esa amistad había empezado a resquebrajarse al hilo de las diferencias políticas con Podemos: desde el primer mometno Monedero era un gran defensor de la alianza con Sumar, y así lo expresó en distintos artículos y declaraciones, mientras los morados trabajaban en agilizar una ruptura que permitiera lanzar a Montero a las europeas para enfrentarse a Sumar, devolverla a primera línea política y seguir siendo la principal referencia del partido. El próximo paso a día de hoy es que sea la candidata a las próximas generales, un objetivo en el que centran toda su estrategia.

Cuestionamiento de Montero

En ese otoño de 2023, cuando se produjo la denuncia, Podemos ya había decidido romper con Díaz para emprender su camino en solitario en las europeas. Una parte importante del partido -entre ellos Monedero- reclamaba abrir un gran debate sobre este asunto y pedía para ello convocar una Asamblea Ciudadana Estatal -el máximo órgano del partido- antes de tomar cualquier decisión de calado. Pero Podemos esquivó estas peticiones y buscó una solución intermedia que no conllevara riesgos sobre su estrategia ni sobre el papel que debía ocupar Montero.

Así, la dirección diseñó una nueva "hoja de ruta" donde ponía las bases de la ruptura con Sumar y lo llevó a a votación. Lograba así blindar su operación y al mismo tiempo evitar la confrontación ideológica con otros sectores del partido. Esa hoja de ruta se aprobó a primeros de noviembre y la ruptura de Podemos y su paso al Grupo Mixto en el Congreso se consumaría un mes después.

"Si el partido se ha convertido en una herramienta para que Irene Montero tenga un cargo, debemos replantearnos el proyecto"

La discrepancia entre Monedero y la dirección fue tal que, en una reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el propio dirigente verbalizó su oposición a la estrategia: "Si el partido se ha convertido en una herramienta para que Irene Montero tenga un cargo, debemos replantearnos el proyecto"", vino a criticar en una de esas reuniones, según fuentes bien situadas de la formación. La exministra de Igualdad se vio cuestionada y rompió relaciones con el dirigente. Pablo Iglesias apartó a Monedero de su empresa, la plataforma Canal Red, unos meses después, en enero de 2024. Se despedía dirigiéndose a él como a un "amigo".

Después de salir a la luz las denuncias, desveladas por eldiario.es, Podemos ha renegado de él, alegando que "lo apartó" al dejar de invitarle a participar en actos, aunque sin ofrecer explicaciones convincentes sobre por qué lo mantuvo en el chat de la dirección o por qué la ejecutiva no abrió un expediente para investigar los hechos. Se escudaban en que no había una resolución oficial de la Comisión de Garantías, aunque no hubo reparos para expulsar al dirigente del chat a causa de las "filtraciones", tras publicar La Sexta unos pantallazos que demostraban que Monedero seguía en el Consejo Ciudadano Estatal en diciembre de 2023, tres meses después de la denuncia por presunto acoso sexual.

Allá por 2023, la dirección tampoco necesitó de ninguna resolución oficial para expulsar del chat de manera unilateral a dirigentes que se habían alineado con Sumar. Txema Guijarro, Nacho Álvarez, Sergio García Torres o Jaume Asens fueron algunas de las figuras de relevancia que apostaron por unir fuerzas con Yolanda Díaz. La formación justifica la falta de una investigación en que las "víctimas decidieron no continuar [con las denyuncias]"; pero lo cierto es que el protocolo antiacoso de Podemos, desvelado en exclusiva por este medio, desmiente también tales afirmaciones.

Después de que Podemos le diera la espalda, Monedero ha reaccionado advirtiendo a la formación de que tendría que "aclarar" su salida, pero también cargando contra los "cobardes y mentirosos", y contra los "fakes que no encuentran un muro en la izquierda". "La política está llena", decía en un vídeo publicado el miércoles, de personas "capaces de quemar en la hoguera a sus amigos con tal de florecer, son como esas palomas que necesitan defecar para alzar un poquito más su vuelo". Ha advertido con "consecuencias" para el "político que sacrifica la verdad por el poder".

Figura relevante

El intento de Podemos de neutralizar los llamamientos de Monedero a la unidad se explican en la importante ascendencia que tenía esta figura en el partido. El dirigente no tenía cargo orgánico pero era una figura de extrema relevancia en la organización y habitual en sus actos, siendo parte del Consejo Ciudadano Estatal como "invitado permanente". En la campaña de las autonómicas y municipales de mayo de 2023, Monedero hizo una tourné con Podemos en una serie de mítines electorales por distintos puntos del país que le llevaron entre otros lugares a Galicia, Cantabria o País Vasco.

Monedero había apostado abiertamente por construir un 'frente amplio' con Yolanda Díaz ya durante esa campaña. En Ames (Galicia) el 22 de mayo de 2023, Monedero se felicitó de la candidatura de Unidad, señalando que "nadie entiende que Yolanda y Podemos no vayamos juntos". "A mí me duele siempre el desencuentro de la izquierda", defendió entonces. "Desgraciadamente en algunos lugares hay una parte de la izquierda que prefiere ser cabecita de ratón a cola de león", se lamentó Monedero sin alusiones expresas. Ese discurso lo llevó por todos los lugares a los que acudió.

Un día después de aquellas municipales y autonómicas del 28 de mayo, Pedro Sánchez anunció por sorpresa un adelanto de las elecciones generales que obligó a Podemos y a Sumar a sellar precipitadamente una alianza. Hoy sabemos que en mayo Monedero dejó de dirigir el think thank de Podemos, Instituto República y Democracia, aunque en aquellos actos se presentaba como su presidente. En Podemos defienden que la salida de aquel think thank se produjo por diferencias ideológicas, aunque no se anunciara hasta septiembre, una vez pasadas las dos citas electorales.

Y precisamente son esas diferencias políticas las que llevaron a que Podemos dejara de contar con el dirigente, señalan fuentes próximas al partido, que desmontan la versión que ahora defiende la dirección, que asegura que lo "apartó" tras recibir la denuncia por presunto acoso sexual. Una ruptura que no estuvo motivada por la denuncia, que a nivel interno sólo sirvió como arma para intentar acallar a Monedero, sino por el enfrentamiento político que ya existía.