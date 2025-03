Sánchez respalda a Zelenski frente al "vasallaje" que le quiere imponer Trump: "Esto no va de tener buenas o malas cartas"

En sus primeras declaraciones tras el ataque sin precedentes de Donald Trump a Volodimir Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca, Pedro Sánchez ha querido dejar claro con quién está el Gobierno español. “En el siglo XXI las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y países súbditos se acabó. Defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de [Vladimir] Putin”, ha señalado el jefe del Ejecutivo este domingo en Cartagena, durante la clausura del congreso del PSOE de Murcia.

“Tengo una jornada larga por delante”, ha dicho Sánchez nada más comenzar el mitin, que se ha adelantado porque justo después se ha tenido que desplazar a Londres para participar en la cumbre europea convocada por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la que también estará presente Zelenski junto a los jefes de Gobierno de otros 12 países del continente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según ha explicado esta mañana Starmer a la BBC, el Reino Unido y Francia están sentando con Ucrania las bases de un plan de paz que después discutirán con EEUU

Todo solo dos días después de la emboscada de Trump al mandatario ucraniano en el Despacho Oval. Ayudado por su vicepresidente, J. D. Vance, el magnate norteamericano, que desde que tomó posesión hace poco más de un mes no ha parado de acercarse a Putin, acusó a Zelenski de no ser lo suficientemente “agradecido” con EEUU, estar “jugando con la tercera guerra mundial” y no tener “cartas” en la negociación con Rusia. La cita entre ambos mandatarios debería haber concluido con un acuerdo para la explotación conjunta de minerales en el país de Europa oriental, pero Trump la dio por terminada tras la bronca televisada en directo.

El cierre de filas

Poco después del encontronazo, Sánchez ya mostró su respaldo al país invadido. “Ucrania, España está contigo”, escribió en su cuenta de X. Este domingo, durante un acto de partido en el que también ha criticado al PP por aliarse con Vox y rechazar de momento la quita de la deuda autonómica, el líder socialista ha ampliado un mensaje que reiterará esta tarde en la cumbre de la capital británica, en la que los otros invitados también cerrarán filas con Zelenski al tiempo que intentarán rebajar una crisis que, a su juicio, solo beneficia a Putin.

“Esto no va de si tienes buenas o malas cartas. La carta que merece la pena es la de Naciones Unidas, que consagra la integridad territorial, como está defendiendo Ucrania desde hace tres años”, ha dicho el presidente del Gobierno, que el pasado lunes estuvo en Kiev, se entrevistó con Zelenski y anunció un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania.

“A todos nos apremia una paz justa y duradera, pero no a costa de premiar al agresor de Putin -ha concluido Sánchez-. Por eso tenemos que estar al lado del pueblo agredido y enfrente del agresor, para garantizar un orden internacional basado en reglas. Y la primera regla es el respeto a las fronteras. No la ley del Salvaje Oeste, no la ley del más fuerte. La ley del orden internacional”.