Carmen Pano sitúa la entrega en Ferraz de los 90.000 euros en octubre de 2020: "Y yo en las dos ocasiones atacada, un poco de los nervios"

La empresaria Carmen Pano situó en octubre de 2020 las dos entregas en efectivo de 45.000 euros que, ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, dijo haber realizado en la sede socialista de la calle madrileña de Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. La testigo explicó que llevó el dinero del despacho de Aldama, en la calle de Alfonso XII, porque él le dijo que "no podía, no tenía el chófer y no había nadie para llevar el tema", aseguró. "Y yo en las dos ocasiones atacado [sic], un poco de los nervios, porque no me gustaba el tema", aseguró la mujer.

Según consta en la transcripción de la declaración que prestó el pasado 25 de febrero en el alto tribunal, a la que ha tenido acceso este diario, Pano respondió a las preguntas de los abogados presentes en la comparecencia que no sabía quién era el destinatario del dinero, pero que lo entregó físicamente "en la segunda planta de Ferraz". Señaló que en el control de seguridad se identificó como "Carmen Pano" y dijo venir "de parte de Víctor de Aldama". Le respondieron: "Sí, le esperan en la segunda planta". Al abrirse las puertas del ascensor le esperaba una persona a la que entregó el dinero.

Pano también señaló que fue ella la que presentó a Aldama con Claudio Rivas a finales de agosto o primeros de septiembre de 2020, porque el primero, al que conocía porque su hija Leonor hacía "20 o 22 años" había tenido una relación con él, le comentó que estaba teniendo problemas económicos y que si conocía a "algún inversor para que le ayudara [...] con unos restaurantes, que tiene en las Cuatro Torres", de Madrid, en las que estaba teniendo problemas con sus socios.

La empresaria explicó que ella no tiene relación ni con Have Got Time, de la que su hija es administradora, y con la que se compró el chalé de La Alcaidesa que disfrutó Ábalos y su familia un verano. Al ser preguntada por el inmueble dijo que ella no tenía ningún interés, pero les dijeron que lo tenían que comprar, por lo que la visitó la víspera de firmar las escrituras. Se lo pidieron Rivas y Aldama.

Añadió que la explicación que le dieron era que "había que comprarla para alquilársela a una persona", que acabó siendo José Luis Ábalos, que "pagó dos meses de fianza y el mes en curso. Y dejó de pagar porque fue cesado como ministro". El impago le fue comunicado a Rivas, como también una incidencia que le comunicó Koldo García de que se les había cortado la luz y el agua. El magistrado le insistió en por qué seguían órdenes de los principales imputados por el fraude de hidrocarburos, si con ello no lograban ningún beneficio.

Al no dar respuesta, el juez le señaló que si era porque tenía la condición de imputada en esa causa, a lo que ella señaló que no, que estaba "bloqueada" porque quería responder a todo. Señaló que Have Got Time habían sido los terceros que intentaron comprar el chalé y que "el señor Claudio Rivas quería una licencia de hidrocarburos". Añadió: "Luego yo entendí que la compra de esa casa era como pago de esa licencia de hidrocarburos". A cambio, ella dijo que iba a recibir 50.000 euros que nunca cobró.

"Contactos en el Gobierno"

Costó que explicara que Have Got Time es en realidad de Claudio Rivas y su hija unamera empleada, así como que se trató de "un regalo" o "una contraprestación que el señor Claudio Rivas iba a hacer al señor Ábalos a cambio de su mediación para conseguir la condición de operadora de Villafuel". Señaló que, aunque en un principio Aldama buscaba una inversión en restaurantes, en "la segunda o tercera reunión ya fue cuando Claudio Rivas le dice a Aldama que está interesado en conseguir una operadora, y Víctor de Aldama dice que él tiene contactos en el Gobierno y que lo dejen en sus manos".

Según la testigo, 15 o 20 días después "le dice que ha hablado con quien tiene que hablar y que, en palabras textuales, el ministro quiere una casa", a lo que Rivas responde: "No hay ningún problema". "Al poco tiempo nos vuelve a llamar y nos dice que tenemos una reunión en el Ministerio de Industria y a la citada reunión [...] acudimos el señor Claudio Arribas, dos técnicos que vinieron de Córdoba y yo. Nos estaba esperando en el hall de entrada Koldo. Subimos la escalinata del Ministerio de Industria, nos metieron en una sala [...] y vino otro señor". Lo identifica como el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto y sitúa la reunión el 14 de enero de 2021, cuando se inician los trámites para la compra del chalé de La Alcaidesa.

Tanto Carmen Pano como su hija Leonor González Pano afirman que el contrato firmado con Ábalos es un alquiler con derecho a compra, pese que el exministro negó ante el magistrado que estuviera interesado en algo más que en alquilar. González Pano aseguró que cuando se produjo el impago ella movió el desahucio, porque figuraba como la compradora y no quería problemas.