Puente 'despide' al hermano de Koldo, que no renueva en su trabajo en la empresa pública Emfesa

La empresa pública de Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA) ha decidido no renovar el contrato que desde 2021 mantenía con Joseba García, hermano del que fuera asesor y hombre para todo del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García. La decisión se adoptó de forma reciente, después de que Joseba se hubiera incorporado de una baja médica y a pocos días de su declaración en la causa que investiga en el Tribunal Supremo la posible relación del actual diputado del grupo mixto con la trama.

Así lo han señalado a este periódico fuentes de su entorno, que vinculan esta decisión de no renovación al anuncio público realizado por actual titular de Transportes, Óscar Puente, una vez estalló el caso en febrero del pasado año, cuando se produjo la detención de Koldo, el comisionista Víctor de Aldama y otros implicados. Puente solicitó un informe a los servicios jurídicos del Ministerio que concluyó de forma categórica en que no había "causa de despido" porque Joseba simplemente estaba siendo investigado. Un año después se mantiene dicha situación, y por ello se ha optado por la fórmula de no renovarle, explican las mismas fuentes.

La declaración del hermano de Koldo este martes en el alto tribunal no tuvo relación con su hasta ahora empleo en Emfesa sino en otra empresa dependiente de Transportes, Ineco, donde prestó servicio y también fue contratada Jésica R., la mujer que mantuvo con el exministro Ábalos una "relación particular", en palabras de la Guardia Civil. La propia joven ha admitido ante el juez que se la fichó para apoyar a Joseba García como auxiliar administrativa, si bien éste nunca la requirió.

El hermano de Koldo, sin embargo, ha negado haber sido él quien proporcionó trabajo a la expareja del exministro. Ha explicado que desde recursos humanos de Ineco se le indicó que "disponía de un recurso", que resultó ser la novia de Ábalos y que podría recurrir a ella si tenía carga de trabajo. Confirmó que Jésica R. reportaba semanalmente sus trabajos y que de hecho, tal y como adelantó esta redacción, "realizaba los partes" semanales y que incluso él mismo le explicó como se hacían: "El primero lo hizo conmigo", dijo de forma literal.

El director, amigo de Koldo

Sobre su trabajo en Emfesa, el pasado mes de mayo se conocieron algunos detalles durante la comparecencia del director de esta empresa pública, Vicente Calzado, en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado. Calzado reconoció su amistad con Koldo García, al que llegó a prestar dinero y con el que quedaba a comer a menudo.

No obstante, también defendió que la contratación de su hermano Joseba en 2021 no tenía nada que ver con esta amistad, ya que fue fichado por sus méritos. Igualmente, apuntó que el propio Koldo no quería que su hermano Joseba fuera contratado por esta empresa pública, según recogió en su día Europa Press. "Koldo me dijo que lo echara cuando se enteró de que había echado el currículum y que estaba en un primer proceso de selección".

Joseba García comenzó a prestar servicios en esta empresa pública tras superar dicha selección, si bien desde hace casi un año --abril de 2024-- se encontraba de baja por incapacidad temporal. Ha sido a su regreso cuando se ha decidido no renovarle en el puesto. En 2022, percibió 21.000 euros anuales, en el 2023 cobró 23.000 euros, mientras que este 2024 lleva solo unos 4.500 euros porque estaba de baja.

El director de Emfesa también explicó en el Senado que Joseba García había presentado su currículum a través del buzón de empleo porque la empresa pública estaba buscando personal. "Tuvimos que recurrir a todo tipo de mecanismos para poder hacer un reclutamiento porque nos estaba costando muchísimo. En el País Vasco, que es donde él estaba, hubo que ir al INEM porque no encontrábamos suficiente gente", llegó a sostener en la sede parlamentaria.

Calzado también reconoció a preguntas de los grupos parlamentarios, que él también mantuvo un encuentro en el restaurante 'La Chalana' con Koldo García y el que fuera número tres de Transportes hasta su destitución el pasado mes de agosto, Jesús Manuel García, aunque, según ha dicho, "de lo que se habló principalmente ese día fue de una fruta tropical", la pitaya, que el aún subsecretario cultivaba en su casa.