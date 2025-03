María Jesús Montero niega que el Gobierno ceda las competencias de Inmigración a Cataluña: "Es una delegación, una colaboración"

María Jesús Montero ha asegurado este jueves en Sevilla que la transferencia de competencias de Inmigración a la Generalitat no es una transferencia, sino "una delegación de competencias, una colaboración". "Parece un matiz de palabras pero no lo es", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, que ha explicado que en una delegación la titularidad continúa siendo del Ejecutivo central y, "por tanto, lo que se hace es colaborar con la Generalitat para que la ejecución de las políticas migratorias puedan recaer también en la Administración más cercana a los ciudadanos".

Montero ha asegurado que la de inmigración es una competencia exclusiva del Estado y "no se puede transferir". Por eso ha señalado que sigue siendo una "línea roja para todos nosotros". Sin embargo, ha insistido en que se ha avanzado en un texto equilibrado, un texto que responde a una mayor expectativa de autogobierno que tienen algunos grupos políticos, concretamente en Cataluña".

Ha negado María Jesús Montero que el Gobierno haya cambiado su política migratoria. "Seguimos pensando que se tiene que plantear como una oportunidad también para el crecimiento, para la integración, para la capacidad de que las personas aporten también a nuestro país, hacerlo desde una política real, efectiva de inmigración, por otra parte, combatir esta ola xenofóbica del enfrentamiento al inmigrante, criminalización de las personas nacidas fuera de nuestro país que no aportan nada a la convivencia y que son yo diría que una intoxicación permanente", ha expuesto.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, que se encontraba en Sevilla presidiendo la entrega del premio Almudena Grandes a La Rinconada, aseguró que la ley es una "buena noticia esta ley y, como digo, que se la lean, porque más de uno está diciendo cosas que no se corresponden".

Montero apuntó que "el acuerdo no traslada ni una sola frase que se pueda interpretar desde una posición que no sea que la inmigración es un fenómeno que tenemos algunos países más que otros, y que tenemos que abordarlo con orden, con integralidad y sobre todo con integración de las personas que llegan, eso es lo que dice el acuerdo". Asimismo, establece "qué fuerzas de seguridad" tendrán que encargarse del orden y en qué lugares.

"El gobierno se abre camino con el diálogo", dijo Montero, que aseveró que no ha dejado de hablar nunca del "tema del presupuesto". "Esto no significa que haya nada hecho", insistió la vicepresidenta, porque "cada acuerdo tiene su momento, cada acuerdo tiene su encuentro y tiene su negociación propia, así que ninguno sirve para otro". Eso no quita que ahora "sin duda es un escenario mucho más favorable".

Cuestionada por este periódico sobre el protagonismo obtenido este jueves por la mañana en el Pleno del Parlamento Andaluz, Montero ha asegurado que no ha escuchado lo que le ha pedido Moreno Bonilla exactamente. El presidente de la Junta de Andalucía le recalcó que, si hay 19.000 millones, que los transfiera y Montero le ha respondido que "eso es lo que estamos intentando hacer". "Estamos intentando quedarnos con una deuda de la comunidad autónoma de 18.800 millones de euros, una cantidad que nunca pensó el señor Moreno Bonilla que se pudiera poner encima de la mesa, porque ustedes recuerden cómo empezó este debate, primero diciendo las comunidades del Partido Popular, incluida Andalucía, que se había llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana, que se hacía para Cataluña y que evidentemente no se iba a hacer para el resto de comunidades. Mintió, y ahora se pone de manifiesto".

Montero recordó también que Moreno empezó pidiendo 18.000 millones de euros para Andalucía y "ahora ponemos encima de la mesa 18.800, casi 19.000 millones de euros, y dijeron que eran migajas. Una cifra que da mareo, que da vértigo, dijeron que eran migajas". "Ahora, cuando seguimos reforzando que esa es la cantidad que estamos dispuestos a plantear para Andalucía, empiezan a decir que si es un fraude, que si hay dinero que lo transfiera, que todo es mentira... Lo que de aquí se deduce es que el Partido Popular no tiene ni un solo argumento para decir que no a la condonación de la deuda. No tiene ninguna razón objetiva".

La líder socialista argumentó que este debate y la condonación no son "sustitutorias" de abrir un proceso de cambio en el modelo de financiación autonómica. "Es complementaria", incidió. "Esto es muy importante decirlo y saberlo, porque es como si una familia quiere un aumento de sueldo, está en su derecho a pedirlo, pero además de trabajar en el aumento de sueldo, que es lo que yo le pido a Andalucía, que trabaje en el modelo de financiación o del gobierno, le dicen que le van a quitar la hipoteca del piso y dicen que eso es un fraude, que es mentira. ¿Por qué se le va a negar a Andalucía algo que es de justicia?", se cuestionó.

Además, Montero se preguntó "¿dónde está lo criticable de una medida de este tipo, que va a hacer que tengamos más de 83.000 millones de euros de más en la Administración General del Estado y de menos en las comunidades autónomas?". La ministra de Hacienda dijo ser sincera ante Moreno Bonilla: "No tiene ni un solo argumento, se contradice a sí mismo. No se puede estar permanentemente intentando confrontar con el gobierno de España para mayores recursos cuando se plantea ahora esta quita de la deuda, que va a dar mayores recursos en ahorro de intereses al gobierno de España, a la comunidad autónoma, y también se diga que no. ¿No será que Moreno Bonilla vive mucho mejor instalado en la confrontación, en el victimismo, en el agravio permanente, aun siendo mentiroso ese agravio? ¿No será que prefiere no hacer nada, que no lleguen recursos y seguir todos los días en cada sesión de control, a cada minuto con los consejeros, volviendo a trasladar que el gobierno de España no tiene un trato justo con Andalucía, cuando estamos demostrando con hechos que sí? Pues es lo que a mí me hace pensar".