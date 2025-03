El padre de Mouliaá, rotundo ante el juez: "Si hubiera sabido lo que pasó, esa misma noche la hubiera acompañado a comisaría"

El padre de la actriz Elisa Mouliaá ha manifestado este viernes durante su comparecencia como testigo en la causa en la que se investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra su hija que la noche en la que se produjeron los hechos ésta había bebido y no actuaba como si tuviera sus facultades intactas. De hecho, así lo comprobó durante la conversación que mantuvieron sobre el estado de salud que presentaba su nieto e incluso al día siguiente, en el que observó que ella estaba resacosa, han señalado fuentes presentes en la declaración.

Durante su comparecencia ante el juez de instrucción número 47 de Madrid, que el abogado de la defensa, Alfredo Arrién, ha calificado de rotunda y muy interesante para desvelar lo ocurrido esa noche de septiembre de 2021, el padre de Mouliáa ha llegado a señalar que si hubiera sabido lo que realmente ocurrió y fue denunciado por su hija años después, esa misma noche "la hubiera acompañado a declarar a la comisaría".

También ha prestado declaración este viernes Fernando, uno de los presentes en la fiesta donde acudió Mouliaá con Errejón y que según la declaración de la víctima estaba bailando con ella --una canción de los secretos-- en el momento en el que el político la agarró de un brazo y la llevó a la habitación donde se produjo la agresión sexual. Según manifestaciones de la defensa a las puertas de los juzgados, no aportó mucho para confirmar estas aseveraciones, señalando que había bebido, no se acordaba, y además él no estaba pendiente de ellos.

"No estaba muy bebida"

Según el acta de su declaración ante el juez Carretero, a la que ha tenido acceso este diario, este testigo afirmó conocer a Errejón por unos amigos comunes, aunque únicamente habría coincido con él unas tres o cuatro veces antes de esa noche. A la fiesta asistieron unas 14 personas y él no recuerda que Mouliaá estuviera "muy bebida", ni se acercó a él para decirle que se encontraba incómoda ,lo que parece contradecir la declaración de la actriz.

Igualmente, han testificado el hermano de la actriz y una amiga con la que comentó lo ocurrido. Por su parte, el instructor avanza para trazar el recorrido que Errejón y Mouliaá realizaron la noche en que se produjo la presunta agresión. Así, entre sus últimas diligencias acordadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha dado un plazo de cinco días tanto al investigado como a la actriz para que aporten sus teléfonos móviles y que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que ambos mantuvieron.

También quiere averiguar cuáles fueron los dos taxis que utilizaron la noche de la supuesta agresión, y por ello ha pedido a la defensa que aporta cómo solicitó Mouliaá los servicios de los mismos y de qué forma pagó. Por el momento, la defensa no ha podido localizar a los conductores.