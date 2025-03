El PSOE se compromete a cuadrar el aumento del gasto en defensa sin recortar en servicios públicos

El PSOE busca mecanismos para cuadrar el aumento del gasto en defensa sin recortar en servicios públicos. Tanto en el marco del debate que se produce en la UE, empujando porque se emitan eurobonos, como a nivel doméstico, para que computen las inversiones en defensa dentro del “amplio concepto de la seguridad”. Esto es, más allá del gasto centrado solamente en armamento. La UE ha consensuado un plan de rearme, con la cantidad de 800.000 millones de euros, pero está por definir tanto el calendario como la contribución concreta de cada uno de los Veintisiete.

“Que haya que hacer inversión en seguridad o defensa no tiene por qué decir que haya que elegir entre esto y quitar un servicio público o un derecho”, ha explicado la portavoz del PSOE, Esther Peña en rueda de prensa desde Ferraz. Principalmente, según añadió, partiendo de las enseñanzas de la reacción a la crisis financiera de 2008. “Se ha visto que hay fórmulas diferentes” que no pasen por los recortes sociales, dijo para concluir que tener “una respuesta sólida en seguridad y defensa no es óbice para que se desgaste el Estado de bienestar y no lo va a ser”.

Pedro Sánchez centró buena parte de su intervención en la ejecutiva del partido este lunes en Ferraz en abordar la situación en Ucrania y explicar la posición de España. Algo que mañana tratará con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el jueves con el resto de líderes parlamentarios, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas quieren un consenso respecto a su hoja de ruta y, conscientes de las dudas entre los socios que votaron la investidura, tratan de rebajar su rechazo al aumento del gasto en defensa comprometiéndose a no hacer recortes sociales.

Más allá de ello, se trata de hacer pedagogía sobre la situación que vive la UE tras la retirada de la ayuda de EEUU a Ucrania y la amenaza expansionista de la Rusia de Vladímir Putin. “Invertir en defensa es invertir en democracia y la protección de nuestros valores”, defendió Peña. Para ello volvió a insistir en que la seguridad es un “bien público” y que como tal debe ser financiado “con aporte nacional, pero también mecanismos mancomunados”, como se hizo para afrontar la crisis sanitaria por el coronavirus.

Actualmente, España destina un 1,28% del PIB al gasto en defensa, por lo que el esfuerzo para adelantar el compromiso de llegar al 2% del PIB antes de 2029 serán considerables. El porcentaje actual de gasto sitúa a España en el vagón de cola de la OTAN, pero desde el Ejecutivo relativizan apelando a que se mire el gasto en "términos absolutos". Esto es, el cómputo general. Como ya explicó Sánchez el pasado jueves desde Bruselas, la portavoz delos socialistas ha puesto el foco en que España es ya el "décimo contribuyente en presupuesto" de la OTAN. En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el gasto en defensa era del 1% del PIB. Cada décima de incremento ha pasado de suponer algo más de 1.000 millones, cuando se ratificó este compromiso en la cumbre de la OTAN en Gales, a unos 1.500 millones.

Presión a Feijóo

En el Ejecutivo siempre reconocieron que sin nuevos Presupuestos sería más complejo modificar sus compromisos de gasto militar. La paradoja es que para asegurar unas nuevas cuentas públicas en las que incluir estas partidas no ayuda la pretensión de aumentar el gasto militar. Al menos, con el voto de los socios de investidura.

Los colaboradores del jefe del Ejecutivo explican que los encuentros también servirán para definir qué "compromiso tiene cado uno" y cuál es su grado de "responsabilidad", dicen apuntando al líder de la oposición, en un momento que consideran crítico para la supervivencia de los valores europeos. "A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha", respondía Sánchez ayer desde Santiago de Compostela.

“Sentido de Estado”

En el Ejecutivo no tienen intención por el momento de realizar una petición expresa que vaya más allá de pedir "sentido de Estado" con lo que definen como una apuesta estratégica de la UE y, por tanto, de muestras de "europeísmo". De hecho, su comparecencia en el Congreso a finales de mes se centrará en hacer pedagogía, en trasladar a la ciudadanía, según avanzan las mismas fuentes, qué está en juego, cuál es la situación de la UE, qué significan las amenazas de EEUU o cómo está cambiando el orden mundial, según enumeran.

Para descargarse esta presión, en Moncloa apuntan que si el aumento del gasto en defensa no se aprueba dentro de los Presupuestos, porque no se reúnen los apoyos necesarios para sacarlos adelante, se echará mano de mecanismos "extrapresupuestarios". Esto es, sorteando el Congreso. Como ejemplo ponen los mecanismos para aprobar el paquete de mil millones en ayuda militar a Ucrania. El incremento del gasto en defensa con los presupuestos prorrogados se ha llevado a cabo acudiendo al Fondo de Contingencia y la aprobación de partidas que solo necesitan pasar por el Consejo de Ministros.