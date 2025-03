La exasesora del ministro López niega órdenes de Moncloa para enviar el mail de la pareja de Ayuso y reconoce que ha cambiado de móvil

La secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera ha desvinculado al Gobierno y al fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo del documento que remitió el pasado 14 de marzo de 2024 al entonces líder madrileño, Juan Lobato. Se trataba del correo electrónico en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asumía la comisión de dos delitos fiscales, si bien la testigo ha insistido ante el juez Ángel Hurtado que el pantallazo que reenvió lo obtuvo de periodistas que hacen política regional de Madrid y no tenía formato de correo electrónico, ya que no constaba destinatario o cualquier otro dato habitual en este tipo de comunicaciones.

Así lo han señalado a este periódico fuentes presentes en la declaración, que agregan que la entonces jefa de la Secretaría del ministro Óscar López, cuando éste era a su vez jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha señalado que ahora no utiliza del mismo dispositivo móvil que hace un año, por lo que no puede disponer de dichos mensajes. Cambió el dispositivo en septiembre, cuando abandonó Moncloa, y un técnico le borró los mensajes al pasar al nuevo móvil.

A lo largo de su comparecencia, el único en solicitar el clonado de la tarjeta SIM del teléfono de la ex asesora en Moncloa fue el abogado de la acusación particular en nombre de González Amador, si bien el juez no lo ha acordado y ha anunciado que resolverá más adelante, según las fuentes consultadas.

Sánchez Acera, que llegó al alto tribunal acompañada de la diputada de la Asamblea de Madrid Carmen Mena, ha declarado ante el juez Hurtado durante más de una hora. Fuentes jurídicas señalan que ha negado que ella enviara a Lobato el mensaje por orden de Moncloa y que fue una información solo compartió con Juan Lobato y con nadie más. Ha asegurado que lo hizo porque era la número 3 del entonces líder el PSOE madrileño, que dimitió tras conocerse que había llevado a un notario la cadena de mensajes que había cruzado con ella.

La política madrileña negó conocer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado en la causa, ni a ningún otro fiscal, así como haber mantenido contacto o conversaciones con alguno de ellos. Explicó que se lo envió por whatsapp a Lobato dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del Partido Socialista de Madrid, y por lo tanto como número tres de Lobato.

En el informe en el que Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizaba a lo largo de 32 páginas los datos recabados del móvil del político madrileño, que tras declarar ante el magistrado accedió a que fuera examinado, concluyó que, además de Sánchez Acera --que fue la que remitió el correo al teléfono móvil del dimitido líder de los socialistas madrileños a las 8.29 horas del 14 de marzo de este año- también "tenía constancia de la existencia de ese e-mail" el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, quienes "pretendían" que Lobato utilizase en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Tras Sánchez Acera comenzó a declarar también como testigo Francesc Vallés.