Feijóo, sobre la continuidad de Mazón: “No cambio de opinión cada semana. Sigamos atentos a los hechos”

“No me gusta cambiar de opinión cada quince minutos ni cada semana”. Con esa frase se refirió Alberto Núñez Feijóo a la situación política de Carlos Mazón días después de que el auto de la jueza de Catarroja volviera a señalar la responsabilidad de la Comunitat Valenciana en la tragedia de la dana, asegurando además que había información sobrada para tomar decisiones que podrían haber impedido muertes.

El líder del PP aleja así cualquier cambio inmediato sobre el relevo del ‘president’ a pesar de que la crisis no deja de aumentar. La comparecencia se produjo después de reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa para abordar la situación geopolítica y el rearme europeo. “Este no es el tema de hoy” respondió a los periodistas, para insistir después en que no cambiará de opinión de un día para otro. Por tanto, Mazón sigue en el cargo y el PP no estaría valorando ya opciones para sustituirle.

Sin embargo, Feijóo también afirmó: “Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos”. No cerró la puerta a que las cosas puedan cambiar o a que una nueva circunstancia o revelación sí le lleve a cambiar de opinión. Es lo que llevan señalando estos días dirigentes nacionales, conscientes de que vendrán “semanas muy duras” en la instrucción, y convencidos de que antes o después el líder del PP “algo tendrá que hacer”.