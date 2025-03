Albiol se atrinchera en una calle de Badalona para abortar la ocupación de un piso

"Aquí estoy, pasando un poco de frío en el barrio del Remei". El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol ha compartido este sábado un vídeo en Twitter en el que vuelve a dejar claro que las ocupaciones "no son bienvenidas" en el municipio. El regidor del PP ha explicado que la pasada noche unos okupas se colaron en un piso del vecindario, del que la policía, sostiene, "ya no puede echarles porque dicen que ya han consolidado la vivienda". A la vista de que por la fuerza no se puede hacer nada, Albiol ha prometido que tanto él como su equipo se quedarán frente al inmueble hasta que los indeseados inquilinos se marchen.

"Lo que nadie puede evitar -argumenta el alcalde- es que los vecinos se organicen y se sienten en la puerta hasta que salgan. Tienen mi apoyo y por eso estoy aquí". Añade Albiol que ha tenido ocasión de hablar con una de las personas que han hecho suyo este piso del Remei; una mujer. Le ha ofrecido atención de los servicios sociales municipales, "pero dice que no, que quiere un piso". "Llevamos un par de horas aquí y no entra en razón. ¿No quiere salir? Pues muy bien, nos vamos a ir turnando hasta que se marche", prosigue.

"Puñetera vergüenza"

Albiol ha aprovechado la ocasión para convertir el suceso en pandemia: "Lo que pasa con la okupación en este país es, si se me permite la expresión, una puñetera vergüenza. Tienen más derecho que los vecinos y que los propietarios, van con una posición de fuerza". Esta actitud, ha proseguido, "puede que funcione en otras ciudades, pero no en Badalona. "Sin saltarnos la ley nos dedicaremos a hacer la vida imposible a los okupas hasta que se aburran y se vayan. Si son un poco inteligentes, se marcharán".