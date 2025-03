Ayuso anuncia una querella contra Belarra por calificar de "homicida" su gestión en la pandemia

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se querellará contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras haber afirmado que en la región se realizó una "gestión homicida" durante la pandemia de coronavirus. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, lo ha anunciado este sábado durante una visita a Alameda del Valle para conocer los efectos de la borrasca Jana.

"Ante estas declaraciones en las que se imputa un delito al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se insinúa que se realizaron malas prácticas de manera intencionada durante el covid, les informo que los servicios jurídicos ya están trabajando en las acciones legales oportunas que presentaremos ante el órgano judicial correspondiente", ha indicado. García ha manifestado que "no pueden quedar impunes declaraciones como estas, que intentan retorcer el dolor de las víctimas y de sus familias".

La líder de Podemos, Ione Belarra / / EFE

Tras asegurar que los servicios jurídicos de la Administración madrileña ya están preparando la querella contra Belarra, el portavoz del Gobierno madrileño ha exigido a la secretaria general de Podemos que rectifique, porque, de lo contrario, se tendrán que ver "en los tribunales". "No vamos a consentir a Ione Belarra que haga declaraciones de esas características, que ofenda al pueblo de Madrid, que ofenda a los profesionales que lo dieron todo durante la pandemia y que ofenda al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha señalado.

Otra demanda

"Ahora, estaremos muy pendientes de todo lo que diga la izquierda y la extrema izquierda en nuestra región y en nuestro país, que están siempre descalificando, que están siempre insultando y, ahora, vemos también acusando a una Comunidad como Madrid y a su presidenta de cometer delitos, de cometer asesinatos. Es una auténtica barbaridad", ha resaltado.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció este viernes que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están preparando además una querella contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, por sus declaraciones "deleznables" en las que se imputa al Ejecutivo madrileño "el asesinato de personas mayores en las residencias durante el covid".

"En política no vale todo y no se puede acusar a un Gobierno que lo hizo todo durante la pandemia de cometer asesinatos. Es una auténtica barbaridad", ha subrayado García, quien ha precisado que el Ejecutivo madrileño "no ha recibido ningún tipo de rectificación formal, ni absolutamente nada" y ha opinado que con sus palabras Maroto "saltó todas las líneas rojas de la decencia política".