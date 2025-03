ERC avisa de que la empresa que gestione Rodalies tiene que ser "cien por cien catalana"

ERC ha avisado este sábado de que la nueva empresa que tiene que gestionar Rodalies cuando el servicio se traspase del Estado a la Generalitat tiene que ser "cien por cien catalana". Los republicanos se pronuncian así para advertir al Gobierno central de que no rebajarán el acuerdo suscrito hace pocas semanas y después de que este viernes transcendiera que el ejecutivo socialista negocia con los sindicatos que el nuevo operador de Rodalies "se ubique dentro del grupo de Renfe".

Este es un tema delicado y Esquerra trata de medir bien todas sus palabras. Por un lado, los republicanos lanzan el aviso de que la empresa que gestione Rodalies tiene que ser de "obediencia catalana" y con un papel preponderante de la Generalitat. Por el otro, aseguran que esto es compatible con mantener los derechos laborales de los trabajadores de Renfe. ¿Cómo? De lo que se trata es de encontrar la fórmula jurídica que lo haga posible. "Es evidente que los derechos laborales de los trabajadores están garantizados, es así por ley", ha explicado el vicesecretario de Comunicación del partido, Isaac Albert.

Por ahora, el partido de Oriol Junqueras no quiere ir más allá. El propio líder republicano, en una entrevista en EL PERIÓDICO, expuso que el "primer paso" sería crear una "empresa mixta de Rodalies" que ejerciera como "filial" y esto diera "tranquilidad a los trabajadores de Renfe". Sin embargo, este no sería la última fase, sino una evolución hasta esta empresa cien por cien catalana. En todo este proceso, aseguran desde ERC, los trabajadores no perderían sus derechos.