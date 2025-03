Directo | Dos votaciones en el Congreso sobre defensa mostrarán las diferencias entre PSOE y Sumar

El pleno del Congreso vota este jueves dos iniciativas que mostrarán las diferencias entre el PSOE y su socio de Gobierno de Sumar en materia de defensa: una proposición no de ley del PP que pide aumentar el gasto militar y una moción del BNG en sentido contrario.

Una de las claves del resultado tiene que ver con la forma de votar estas iniciativas, ya que tanto el PP como el BNG pueden pedir hacer una única votación de sus respectivos textos en bloque, o bien punto por punto.

El PP no ha aclarado aún qué solicitará, pero el grupo Sumar ya ha dejado claro que de cualquier manera votará en contra por una cuestión política, aunque en teoría está de acuerdo con algunos puntos, como el relacionado con el compromiso de España con Ucrania.

Por su parte, el PSOE ha avanzado que tiene previsto votar a favor de todos los puntos de la iniciativa del PP menos el último, en el que los populares instan al Gobierno a que todas las medidas sobre defensa sean votadas por el pleno del Congreso, pero no ha adelantado qué haría si la votación fuera en bloque.

El PP pide también en su proposición no de ley cumplir lo antes posible con el compromiso adquirido por España con la OTAN para que el gasto en defensa llegue al 2 % del PIB, un aspecto con el que no está de acuerdo a priori Sumar, aunque no cierra del todo la puerta a esta opción, siempre y cuando los gastos en defensa no tengan un fin estrictamente belicista y están relacionados con la seguridad.

Por su parte, la moción del BNG pide rechazar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, un asunto en el que está de acuerdo todo el Gobierno, pero también incluye otras medidas sobre defensa en las que pueden acabar votando de forma distinta el PSOE y Sumar.

En concreto, el BNG reclama oponerse a la propuesta de un fondo europeo de 800.000 millones de euros para gasto de defensa, denunciar el incremento del gasto militar y renunciar a la participación de España en la OTAN.

Fuentes del BNG señalan que pedirán finalmente la votación por puntos, lo que imposibilita cualquier modificación del texto, pero en Sumar tienen esperanzas de negociar las enmiendas que han presentado para introducir algunas precisiones y votar a favor, ya que aseguran que en general están de acuerdo con la iniciativa.

Por su parte, los socialistas han avanzado que votarán a favor de varios puntos de la iniciativa del BNG, sin precisar cuáles, aunque por su postura lo previsible es que rechacen toda la parte relacionada con defensa y la OTAN.

Entre las enmiendas que Sumar ha presentado a la moción del BNG, y que la formación de Yolanda Díaz está dispuesta a pactar también con el PSOE, destaca una para rechazar cualquier aumento del "gasto militar" y otra para impulsar un modelo de defensa europeo "desvinculado de la OTAN".