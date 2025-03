Armengol considera "indigno y una vergüenza" que Baleares no quiera acoger a 59 menores migrantes

En la tarde de este jueves, tres figuras clave del PSOE —Francina Armengol, Salvador Illa y Ximo Puig—se han reunido en Palma para debatir sobre el complejo panorama geopolítico en un encuentro que ha servido como preámbulo del 15 Congreso del PSIB, que supondrá la reelección de Armengol como líder de los socialistas de Baleares.

La presidenta del Congreso abrió el debate con un claro mensaje sobre la necesidad de un cambio de enfoque frente a los problemas sociales más urgentes, y habla con indignación sobre la negativa del Govern balear de atender a 59 menores inmigrantes no acompañados, una situación que, según ella, refleja la hipocresía y el racismo en la política autonómica. "Es indigno y una vergüenza que el Govern diga que no puede atender a 59 menores, mientras las islas reciben a más de 17 millones de turistas anualmente. ¿Es porque son africanos?".

Su intervención se centró también en destacar que la integración de los inmigrantes en las comunidades de acogida debe ser un eje central de la política. "Somos internacionalistas, todas las personas tienen que tener los mismos derechos", insistió, subrayando que el PSOE debe defender los valores de la igualdad y la fraternidad en un contexto cada vez más polarizado. Según Armengol, no se puede permitir que se desinforme a la ciudadanía. "No vale lo mismo una mentira que una verdad", afirmó, haciendo un fuerte llamado a la unidad y la defensa de la democracia frente a las tácticas de "manipulación y desinformación" de PP y Vox.

Por otro lado, Armengol no escatimó críticas al Govern de Marga Prohens, acusándolo de estar plegado a los intereses del PP nacional de Alberto Núñez Feijóo y de no ofrecer soluciones a los problemas de vivienda que afectan a la clase media y trabajadora de Baleares. "Es una irresponsabilidad no aplicar la ley estatal de vivienda".

Asimismo, la dirigente socialista destacó que el mundo vive un momento crítico por los conflictos internacionales mientras el PP "no está en la línea de un PP popular moderado". En este sentido, la socialista destacó la figura y el liderazgo de Pedro Sánchez, a quien considera "el presidente más federalista de la historia de España", insistiendo en la importancia de fortalecer un modelo de Estado que respete las singularidades de cada comunidad sin caer en la recentralización.

Salvador Illa

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ofreció una reflexión sobre el panorama internacional, donde la inestabilidad global y la salida de Estados Unidos de organismos internacionales como la OMS están reconfigurando el orden mundial. Para Illa, hay que estar alerta ante "corrientes de fondo" que modifican las reglas del juego y mencionó específicamente la creciente amenaza de las políticas de Trump, que "ponen en duda las normas de convivencia internacional y el papel de las democracias liberales".

Illa también dedicó parte de su intervención a la importancia de Europa como una solución ante estos tiempos difíciles, destacando que es un espacio que "garantiza la prosperidad, la libertad y el estado del bienestar". El presidente catalán abogó por un refuerzo del modelo federal europeo, pero alertó contra el peligro de homogeneizar las diferencias nacionales, que son parte de la riqueza del continente. Según él, el respeto a la diversidad dentro de la unidad europea es crucial para evitar fracasos.

Sobre la cuestión de la vivienda, una problemática que también tocó Armengol, el dirigente catalán defiende que la vivienda tiene que ser un derecho, por lo que insta a intervenir "puntualmente" el mercado para garantizar el acceso para todos los ciudadanos y que "no se convierta en un bien especulativo".

Sobre la financiación autonómica, Illa recordó que la respuesta a la crisis de 2008, con las políticas de austeridad, fue equivocada, y subrayó que el gobierno de Pedro Sánchez está corrigiendo ese rumbo mediante la condonación de deuda autonómica. "Algunos están más pendientes de quién hace la propuesta que de los beneficios", criticó, sugiriendo que la "política de confrontación" que promueve la derecha española no solo es dañina, sino que bloquea soluciones reales a los problemas estructurales del país.

Ximo Puig

Por su parte el expresidente de la Comunitat Valenciana Ximo Puig pidió responsabilidad a los líderes políticos en momentos de extrema dificultad y se mostró preocupado porque "normalizar la extrema derecha es comenzar a normalizar la barbarie". "Si quisieran a la patria, no harían lo que hacen", señaló en referencia a PP y Vox, a quienes acusa de generar un clima de "agresividad y desinformación" que en su opinión ha marcado la política nacional en los últimos años. En este sentido, afirma que el PSOE es la "única alternativa" capaz de preservar el bienestar común y garantizar un futuro próspero para España dentro de una Europa fuerte y unida.

Puig también hizo hincapié en que, en la cuestión de la financiación autonómica, la alianza con Cataluña fue "clave" para encontrar soluciones y, además, confía en que el Partido Popular acabe dando su apoyo a la propuesta de condonación de deuda.