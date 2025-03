Alicia Sánchez-Camacho niega más 'Operación Cataluña' que la que le obligó a "vivir fuera" de su tierra

La ahora diputada del PP en la Asamblea de Madrid Alicia Sánchez-Camacho negó la existencia de más 'Operación Cataluña' que la que dijo que le había "obligado a tener que vivir fuera" de su tierra, en una línea similar a la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que consideran solo puede definirse así al propio 'procés'. La exlíder del PP catalán se parapetó en que los audios en los que aparece hablando con el excomisario José Manuel Villarejo sobre investigar a políticos catalanes "no están bajo custodia judicial", por los que no los reconoce y consideró que su implicación en los hechos investigados en la comisión y su propia citación consecuencia del "victimismo ficticio del independentismo".

"Si le gusta esa historia, siga con ella, pero no se corresponde con la realidad", añadió la compareciente para negar haber tratado con el expolicía a qué políticos catalanes se debía investigar o haber pagado a alguien hacerlo posible. "No le permito hablar así de mi partido", se revolvió cuando la diputada de Podemos Martina Velarde recriminó la creación de una "policía política" para perseguir a opositores políticos, con lo que dio paso a sostener que la única 'Operación Cataluña' que reconocer es la que le ha "obligado a tener que vivir" fuera de Catalunya por la actuación de los que acabaron siendo condenados por el Tribunal Supremo por su responsabilidad en el 1-O "por mucho indulto, que no borra los delitos, y por mucha amnistía".

La estrategia de Sánchez-Camacho pasó a continuación por el ataque para recordar cuando no se daba credibilidad a lo manifestado sobre el principal imputado en las cloacas policiales cuando se referían a la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado, para acabar criticando a los diputados por considerarla ahora "palabra de Dios". "Si se quieren creer ficciones son muy libres. Yo soy una mera diputada sin capacidad de Gobierno ni de polícía ni de estructura de ningún tipo" para hacer lo que le atribuyen los audios publicados por RAC-1 este lunes.

Sostiene que se ha reunido un par de veces con Villarejo y habrá hablado otras tantas veces por teléfono con él, pero negó toda veracidad a los audios, que englobó en una vulneración de sus derechos que comenzó a sufrir cuando se grabó una comida que mantuvo en el restaurante La Camarga. Aseguró que "no iba a perder un minuto más de su vida" en interponer una querella, después de que la justicia le diera la razón y se impidiera su difusión y el propio Parlament lo distribuyera.

Lo único que admitió es que había muchísima gente preocupada por lo que ocurría en Catalunya y en ese contexto enmarcó su primer contacto con Villarejo. Aseguró que "siempre se mantuvieron en el marco del Estado de Derecho" y que lo pudieran hacer otras personas "no es su responsabilidad". Además, señaló que las querellas que Junts le interpuso siempre fueron inadmitidas.

El debate subió de tono cuando le llegó el turno al diputado de Junts Josep Pagès. Ella le llamó "supremacista" y le reprochó que hubiera catalanes de primera y de segunda y que no se hubieran respetado sus derechos, mientras que él le respondió con que su partido había condecorado a miembros de la División Azul, y que su padre era guardia civil. Y a la de ERC, Pilar Vallugera, le respondió al "expolio fiscal español" con un "ahora resulta que la fiesta independentista la vamos a tener que pagar todos los españoles".