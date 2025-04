El Senado busca "fórmulas jurídicas" para presionar a Pedro Sánchez a presentar los Presupuestos

El PP está convencido de mover ficha y responder al Gobierno en caso de que se confirme -como todo apunta- a que renuncia a presentar los Presupuestos de 2025 por distintas vías. El Senado, con mayoría absoluta de los conservadores, está barajando “varias fórmulas” en el ámbito jurídico para intentar presionar a Pedro Sánchez y que los presente. “Luego los puede sacar o no. Pero los tiene que presentar”, insisten fuentes de la Cámara Alta confirmando que “algo van a hacer”. El principal problema, reconocen, es que el árbitro que resuelve cualquier cuestión planteada por el Senado siempre va a ser el Tribunal Constitucional, que ahora encabeza Cándido Conde-Pumpido.

La ofensiva podría ser doble porque el partido, a través del grupo parlamentario en el Congreso, también está estudiando acudir al TC. El principal temor es que el órgano no les dé la razón y se siente un precedente que los conservadores ven “peligroso”. La dirección nacional del PP ya encargó a sus servicios jurídicos un informe para tomar la decisión.

Mientras tanto, políticamente también promoverán debates en las dos Cámaras para forzar a todos los grupos parlamentarios, incluidos los del Gobierno, para que se pronuncien sobre la necesidad de que el país cuente con unos Presupuestos actualizados. Más aún en el actual contexto internacional.

En realidad, en esta legislatura no ha habido todavía un proyecto de cuentas públicas. Ahora mismo siguen operando prorrogados los de 2023, los últimos que consiguió sacar adelante Sánchez. En 2024 no los presentó y todo parece indicar que este año tampoco lo hará. Sería “la prórroga de la prórroga” se quejan en el PP. Recientemente, la Autoridad Independiente Fiscal (AIReF), que estuvo encabezada antes por el exministro y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha afeado duramente al Ejecutivo que no los vaya a presentar. “Primero se presentan y si no salen, ya se prorrogan”, insistía la AIReF. Ese pronunciamiento es también clave para el PP y está teniendo peso en su estudio sobre si acudir o no al TC.

Pero los pasos que pudiera dar el Senado serían como institución. Fuentes cercanas a la presidencia de Pedro Rollán recalcan que deben medir sus pasos. Pero en su entorno más cercano se muestran convencidos de tomar la iniciativa porque creen que el Gobierno deja de atender un mandato constitucional y la ley más importante de cada ejercicio.

“Renunciar a presentar Presupuestos es renunciar a gobernar. Y eso no puede quedar sin respuesta”, dicen en la Cámara Alta. Alberto Núñez Feijóo también ha sido muy crítico en las últimas semanas con la pretensión del presidente del Gobierno, especialmente con el actual contexto geopolítico y la necesidad de aumentar de forma urgente -también será sostenida- en gasto en materia de defensa. “No podemos no tener Presupuestos. Ni siquiera presentarlos”, se quejan los conservadores.

En Génova consideran que la ausencia de unas cuentas públicas “evidencia cada vez más” la debilidad del Gobierno pero, sobre todo, “su incapacidad”. A las dificultades de cumplir los compromisos internacionales con la UE y la propia OTAN para subir el gasto en defensa y seguridad -está por ver con qué herramientas- se suma ahora el nuevo paquete de choque ante los aranceles de Donald Trump. Un montante entre las dos cuestiones, dicen en el PP, que supera los 30.000 millones de inicio. “Es inviable ir buscando mecanismos para cumplir, sin pasar por las Cortes ni tener Presupuesto”, zanjan, señalando la “anomalía” de España frente al resto de países europeos, que están alcanzando acuerdos de Estado entre los distintos partidos con representación.

En cuanto a la vía jurídica, a pesar de que dependería de la decisión del Constitucional, en el PP existe la firme creencia de que la Carta Magna establece la función principal de las Cortes Generales de aprobar los Presupuestos, y señalan que “democráticamente no se podría admitir” que unos Presupuestos aprobados por otro Parlamento distinto -y en otra legislatura- continúe operando, más teniendo en cuenta que la propia Constitución habla del carácter anual de las cuentas públicas.

En el PP hay dirigentes que piensan que “no servirá de nada” acudir al TC y creen que se deben encontrar otras vías de rechazo al Gobierno. Pero otros dirigentes consultados por este diario se muestran partidarios de “no caer en la inacción”, y buscar el pronunciamiento del Constitucional. En todo caso, la acción del Senado sumaría otro conflicto con el Gobierno.