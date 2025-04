Irene Montero cierra la puerta a Yolanda Díaz y describe a Sumar como "un sector del PSOE": "Es lo contrario a nuestro proyecto"

Irene Montero deja a Yolanda Díaz fuera de una eventual candidatura de unidad en la izquierda y asegura que Sumar es "un sector del PSOE", instando a ambas fuerzas a formar una coalición electoral bajo la batuta de Pedro Sánchez. La candidata de Podemos a las elecciones generales descartó este martes cualquier posibilidad de entendimiento con la vicepresidenta segunda del Gobierno, al considerar que es "lo contrario" a lo que viene defendiendo el partido morado.

En su primera entrevista como candidata de Podemos, Montero insistió en la idea de que Podemos trabajará por construir un proyecto que tienda la mano a las organizaciones sociales, sin descartar a otras formaciones políticas, pero trazando nítidamente una línea roja en torno a Yolanda Díaz. "Si la izquierda está fuerte, las alianzas electorales van a caer por su propio peso", comenzó la exministra de Igualdad en TVE, donde ahondó en profundas diferencias que le separan de Sumar, que ve "más cerca del PSOE" que de Podemos.

"Lo importante es que articulemos una izquierda fuerte, autónoma del PSOE, que es lo contrario de lo que ha significado la 'operación Sumar' que ha liderado Yolanda Díaz en España. Estoy siendo muy clara", defendió la candidata de Podemos, preguntada sobre una posible convivencia bajo una misma candidatura con la vicepresidenta segunda del Gobierno.

"Yo quiero hacer una candidatura con la gente que está a favor de la paz. Yolanda Díaz lo que dice es que le parece muy bien el gasto en armas porque Sánchez le asegura que no va a tocar el gasto social. Son dos posiciones muy distintas", sostuvo Montero, excluyendo así a vicepresidenta de esa eventual alianza.

"Operación del PSOE"

La dirigente insistió en varios momentos la idea de que Sumar fue una "operación del PSOE" para destruir a su izquierda, puesto que "le gusta ser la única referencia electoral de la izquierda". Preguntada por la presencia de Podemos en 2023 en lo que ahora llaman 'operación Sumar', Montero restó importancia a esta circunstancia: "Eso ahora mismo ya no es relevante, lo que hay que hacer es mirar al presentae y al futuro", asegurando que lo importante, a su juicio, es que "cuando la izquierda no está fuerte, la derecha manda aunque no gobierne".

Montero quiso comparar la "operación" de Sumar con los casos de Cristina Almeida o Diego López Garrido, que dieron el salto de IU al PSOE. En este sentido, ha defendido que Sumar es "un sector del PSOE que está [orgánicamente] fuera del PSOE".

Montero fue más allá y abonó de nuevo la idea de que Yolanda Díaz y Sumar debían presentarse en las listas socialistas para las próximas generales. "Ahora mismo los sectores que están en el Gobierno son los que se parecen ideológicamente entre ellos", comenzó, antes de considerar que "deberían presentarse juntos a las siguientes elecciones porque son los que más cerca están".

Además, instó a Pedro Sánchez a integrar en sus filas a los principales dirigentes de Sumar: "Igual que nosotras estamos asumiendo nuestra tarea, el PSOE tiene que asumir al suya, y es que esos sectores que son del PSOE pero están fuera del PSOE, hacer la unidad con ellos".