Feijóo alude a China como "un gran país", pero critica a Sánchez por su viaje

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que "China es un gran país", pero considera que Pedro Sánchez debería haber pospuesto el viaje que ha realizado esta semana al país asiático al "no ser el momento más oportuno", en plena guerra de aranceles con EEUU.

Así lo ha manifestado el líder de los populares este viernes durante su visita a la ciudad de Lorca, donde ha asistido junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, a la procesión de Viernes de Dolores.

Al ser preguntado por el viaje a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que "siempre debemos medir nuestras posiciones y, en un momento de extraordinaria dificultad como el que estamos viviendo, la prudencia siempre es una buena consejera".

Tras reconocer que "China es un gran país, sin ninguna duda", ya que "es uno de los países más poderosos de la tierra", recuerda que "nosotros estamos en la Unión Europea y nuestros aliados desde hace más de cien años son los EEUU, con independencia de que tenemos una diferencia muy importante de pareceres", por lo que insiste en que «los aliados deben permanecer dentro de la Unión Europea".

Por ello, insiste en que a su parecer "se debería haber pospuesto ese viaje, ya que no era el momento más oportuno para hacerlo".

Investigación

Feijóo también se ha referido en la ciudad de Lorca a la investigación de la UCO sobre Air Europa y dice que "vivimos un momento de extraordinarios indicios que afectan al núcleo duro del Palacio de la Moncloa".

En este caso, sostiene que un informe de la Unidad Especial de la Guardia Civil que se eleva al juez instructor del Tribunal Supremo "no sólo hay que desmentirlo con una declaración, sino que hay que desmentirlo con información adecuada y suficiente, y el presidente del Gobierno no ha dado nunca ninguna información adecuada y suficiente" al respecto.

El presidente del Partido Popular considera que "hay indicios más que racionales de que en Moncloa no se actuó limpiamente durante el rescate de una de las principales empresas españolas y con esta agenda de corrupción que afecta al PSOE, que afecta al Gobierno y al Palacio de la Moncloa no vale simplemente una declaración frívola, sino que necesitamos explicaciones que el presidente del Gobierno no ha dado".