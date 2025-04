Irene Montero acusa a Yolanda Díaz de "abonar la antipolítica": "Mi función no es repartir carnés de de izquierdas, pero tengo memoria"

Irene Montero continúa su ofensiva contra Yolanda Díaz tras anunciar su candidatura para las elecciones generales. La exministra de Podemos acusó este viernes a la líder de Sumar de "abonar la antipolítica" y "poner una alfombra roja al fascismo", al tiempo en que volvió a tratar de presentarse como la única izquierda transformadora y volviendo a definir Sumar como "un sector del PSOE" que debería integrarse en las listas electorales de Pedro Sánchez.

"Mi función no es repartir carnés de izquierdas, pero sí tengo memoria", defendió Irene Montero en una entrevista en RNE este viernes, cuando da comienzo la Quinta Asamblea de Podemos donde Ione Belarra aspira a revalidar la secretaría general de la formación.

"Cuando hay gente que desde sectores progresistas lleva años diciéndole a la gente que todo lo que sirve para avanzar en derechos está mal, hacer ruido, sacar pancartas", comenzó, "están abonando la antipolítica y poniendo la alfombra roja al fascismo". Montero hacía así una referencia a Yolanda Díaz, que en numerosas ocasiones se ha mostrado contraria al "ruido" dentro del Gobierno. "Cuando se le dice a la gente que es algo malo, tienen miedo a pelear", resumió Montero.

La "preocupante" falta de huelgas generales

En esa misma entrevista, Irene Montero agitó el fantasma de una huelga general. "Me parece un drama que los hermanos de amigos de mis hijos no han visto una huelga general en su vida, que no sepan lo que es una huelga general", criticó, en referencia a sus hijos de 7 y 5 años. "A mí eso me parece democráticamente preocupante".

"Quiero que mis hijos y que mi hija crezcan en un mundo en el que la gente cuando hay una injusticia se conmueve y se moviliza y va a manifestar", continuó la dirigente morada. "Si conseguimos que haya movilización en las calles y que la gente se comprometa políticamente con cambiar las cosas y cambiar el rumbo de guerra en que nos ha metido Sánchez", defendió, "entonces las alianzas para una convocatoria electoral van a caer por su propio peso", defendió.