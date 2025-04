El mensaje de audio de Jésica a Koldo sobre su trabajo en Ineco: "No tengo ni puta idea de lo que se hace allí"

Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, tiene tal grado de confianza con Koldo García, el asesor de confianza del exministro, como para reprocharle que su hermano Joseba no le contestaba los correos electrónicos que le había enviado en los que le preguntaba qué debía responder a la empresa para la que se supone que trabajaba: Ineco. "Yo no tengo ni puta idea de lo que se hace o no se hace allí o si puedo decir que voy o si digo que no, o sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco", se lamentaba Rodríguez.

La preocupación de Rodríguez por dar una respuesta satisfactoria a la empresa por la que está contratada llegó cuando en la entidad se pusieron "un poco estúpidos" y le pidieron mandar un "parte todas las semanas", decir cuándo quería vacaciones o precisar si iba a trabajar a la oficina y qué días. El problema es que, como ella misma declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, cobró durante dos años sin hacer absolutamente nada. Por eso necesitaba con urgencia que Joseba García le dijera qué debía responder.

"Me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones y tenemos esto con el parte de las horas", que "yo no he caído en que estamos en junio" y tenemos jornada reducida, se queja Jésica, porque ha escrito a Joseba hace rato y aún no ha obtenido respuesta, por lo que ignora qué tiene ella a su vez que responder.

"Llevo esperando desde las cuatro y no me llama, y es que pasa [de] llamarme. Yo te lo digo, o sea, a mí me la suda, porque yo no me voy a comer ningún marrón y me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo digo más que nada por vosotros. Yo intento hacer las cosas bien, pero, claro, o sea, yo no puedo decir una cosa o escribir una cosa y que él de repente resulta... Lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí o si puedo decir que voy o si digo que no, o sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco", aseguraba Jésica en tono amenazante.

Para dar más fuerza a su queja, la expareja del exministro de Transportes explicó a Koldo que ella puede "inventar algo" de lo que hace en la facultad, pero no de dónde nunca ha estado, porque le parece "inviable" y no deja pasar la oportunidad de señalar que si tarda en contestar pueden tener problemas.

Lucía Feijoo Viera

"Mañana me voy a la puta calle"

En otro de los audios hallados en el teléfono de Koldo, la pareja de Ábalos se queja de que se le está reclamando dejar el piso de la madrileña plaza de España, en la Torre de Madrid, porque "no se están pagando las cosas". "Tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar", echa en cara al 'hombre para todo' del hoy diputado del grupo mixto. "Lo único que hemos conseguido es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle", añade, para continuar quejándose de su situación.

"No creo que me merezca que alguien me llame para decirme que me vaya de la casa, bastante incertidumbre es no tener un puto sitio donde plantar el culo, para que encima eso dependa de otras personas", afirma Jésica Rodríguez malhumorada. "Es una situación, Koldo, superdesagradable", le dice por si su interlocutor aún no lo tiene claro.

Los mensajes que ambos se intercambiaban también dan cuenta de la contratación de Jésica en Tragsatec tras acabarse su paso por Ineco. Para ello llegó a contactar con el propio director, Ignacio Zaldívar, y así se lo cuenta a Koldo para añadir que le ha dado un mail donde poder remitirle su currículum, que ella debe actualizar para añadir su paso por Ineco.