Montoro asegura que la única 'Operación Cataluña' que conoce fue el rescate de la Generalitat

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, ha llegado este lunes a la comisión del Congreso que investiga la llamada 'Operación Cataluña', "muy interesado en saber" por qué le habían citado. A los pocos minutos de empezar, ha dejado claro no tener constancia de nada y que la única 'Operación Cataluña' que conoce es el "rescate" de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la intervención de las cuentas de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Yo si he conocido una 'Operación Cataluña' que ha sido la operación de rescate de Catalunya, ha sido la operación de proveedores, del Fondo de Liquidez Autonómica a partir de que llega a Catalunya un gobierno en el año 2015 claramente independentistas", ha arrancado Montero su primera intervención. Después, ha recordado que en septiembre de 2017 firmó una orden ministerial para que se declarara la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Catalunya, pasando la gestión de las cuentas pública al Consejo de Ministros. Además, ha defendido que esta intervención se acoge un mes después a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Montero, que ha defendido que el rescate de la Generalitat se debía a la actuación del gobierno del tripartito, ha afirmado que no tiene "ningún orgullo" de que su Gobierno tuviera que aplicar este artículo. "La crisis que más me ha dolido es la de Catalunya", ha afirmado, antes de insistir en que él estaba "obligado a cumplir la ley y hacer cumplir la ley".

Puigdemont y los presupuestos

Tanto el portavoz de Junts, Josep Pagès, como la diputada de ERC Pilar Vallugera han puesto el acento en unas declaraciones de Montoro en agosto de 2017 en las que aseguraba que el Govern de Carles Puigdemont no destinó "ni un euro" de dinero público en la preparación del referéndum del 1-O para arremeter contra la condena al expresident de la Generalitat por malversación. No obstante, Montero ha dicho que no mantiene esas palabras y que tiene constancia de ese uso de dinero público: "La malversación existió porque está sentencia".

Eso sí, ha admitido que Puigdemont "cumplió estrictamente" el mandato del 155 y el presupuesto "quedó completamente en manos del Gobierno central durante casi ocho meses y funcionó con normalidad".

El 'no' a todo

Además, el exdirigente del PP ha negado en todo momento que su ministerio filtrara en ningún momento información de dirigentes políticos independentistas para que la conocida como 'policía patriótica' realizada informes que después se filtraban a la prensa. En la misma línea, ha rechazado haber acudido a Andorra para presionar a la Banca Privada d'Andorra a que les diera información de los líderes independentistas. Eso sí, en varios momentos de su comparecencia ha dejado caer que hay políticos catalanes que tiene "cuentas abundantes" en el país vecino, sin aportar más detalles pese a las reiteradas preguntas de los diputados.

Con más de una amenaza por parte de Montoro de abandonar la sala si los portavoces no retiraban algunas de sus palabras, la sesión se ha desarrollado con bastante tensión y, en algunos momentos, rozando la comicidad, con el exministro riéndose de sus propios chistas y lamentando la inconcreción de las preguntas que le han hecho los diputados. "Que me investiguen, que no me van a encontrar nada", ha sentenciado en algún momento, llegando a retar al portavoz socialista, Manuel Arribas, a ir a los juzgados y presentar pruebas contra él. "Me vuelven a demostrar que no tienen nada", ha dicho a la salida de la comisión, momento que también ha aprovechado para criticar la "anomalía" de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga los presupuestos aprobados.