Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, alega un problema de salud para no acudir a la comisión de investigación del Senado

Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha ausentado este lunes de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde le esperaban preguntas sobre los beneficios que presuntamente obtuvo de la trama de Víctor de Aldama, como una vivienda gratuita en el centro de Madrid o empleos en dos empresas públicas: INECO y Tragsatec. Según el presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata (PP), Rodríguez ha comunicado, minutos antes de su comparecencia, que iba a ausentarse "por su estado de salud". Rodríguez ha presentado una serie de documentos que justificarían su ausencia.

"Es evidente que la señora Jésica Rodríguez no está, y no está porque acaba de comunicar, hace unos cuantos minutos ha presentado una documentación respecto a su estado de salud", ha completado Suárez Lamata, que ha anunciado que la mesa "analizará la documentación aportada".

"Acto desagradable"

Tras escuchar las quejas de los portavoces de la oposición, el presidente de la comisión de investigación ha destacado que durante la última comparecencia se produjo "un acto muy desagradable", pues el "acompañante" de una de las personas ciatadas "amenazó a una senadora". Y para evitar futuros problemas similares, ha decidido que los intervinientes saldrán de la sala antes que los senadores.

En un alegato final, el senador del PP Alejo Joaquín Miranda de Larra ha anunciado que esperaba que la incomparecencia de Rodríguez no tuviera su origen en "coacciones", "presiones" o una "contraprestación" de la "trama, Ábalos, el PSOE o ningún miembro del Gobierno".

Precisamente, por eso, fuentes socialistas han calificado de "lamentable y muy grave la insinuación del PP de que Jesica Rodríguez haya podido sufrir coacciones por parte del PSOE y del Gobierno" para no comparecer en el Senado. Por eso, consideran que esta "grave insinuación debe ser retirada de inmediato o podrá ser llevada a los tribunales".

Por su parte, fuentes del PP aseguran que entre la documentación remitida por Rodríguez se incluye un escrito en el que ratifica todo lo que declaró el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo, en el que confesó que no había acudido a trabajar a INECO.

"Yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", afirma Jésica Rodríguez en su escrito, en el que asegura que "lo que dije aquel día es rigurosamente cierto, y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito, como si hubiera acudido a esa comisión Delorme".

El último informe entregado al Tribunal Supremo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a la intervención directa de la que fuera presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en la contratación en Ineco --empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes-- de Jésica Rodríguez, cuando era pareja del extitular de Transportes.

"Que llamen a la chica"

En uno de los mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García, con fecha del 11 de febrero de 2019, éste se dirige a Pardo de Vera: "Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba --su hermano, trabajador en la empresa pública-- que si no Jose me corta los huevos".

Los agentes concluyen que Koldo se prevalió de su relación con Ábalos para que Pardo de Vera "hiciera efectiva la contratación de Jésica en INECO, una petición que habría dimanado del entonces ministro". En un audio interceptado por la UCO, Jésica Rodríguez reprocha a Koldo García que su hermano Joseba no le contestaba los correos electrónicos que le había enviado en los que le preguntaba qué debía responder a la empresa para la que se supone que trabajaba: Ineco. "Yo no tengo ni puta idea de lo que se hace o no se hace allí o si puedo decir que voy o si digo que no, o sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco", se lamentaba Rodríguez.