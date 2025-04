Los letrados del Senado ven inconstitucional la ley que prohíbe solo las asociaciones franquistas

Los letrados del Senado ven inconstitucional la modificación de la ley reguladora del derecho de asociaciones para incluir entre los motivos de disolución la apología del franquismo. Según el informe emitido por el equipo jurídico de la Cámara Alta, la norma "puede contradecir" media decena de artículos de la Carta Magna al prohibir estas asociaciones "y no otras". En este sentido, pone el foco en aquellas que "realizan apología del terrorismo o ensalzan a los autores de este delito, o que realizan apología de otros regímenes autoritarios, contemporáneos o que hayan existido en el pasado". No obstante, fuentes de la dirección del PP en el Senado afirman que tramitarán la ley, ya que de no hacerlo el texto se aprobaría de manera automática y podrían ser acusados de prevaricación.

El texto, que recibió antes de Semana Santa el visto bueno del Congreso, pretende ilegalizar cualquier asociación que haga apología del franquismo. Y, además, está pensada para evitar que la Fundación Francisco Franco, que actualmente está en proceso de disolución, modifique sus estatutos para convertirse en asociación y evitar su desaparición.

Así, el informe de los letrados del Senado señala que, al "restringir un derecho fundamental, como es el de asociación", la norma debería recoger un "interés relevante que justifique tal restricción" y que tal interés no existe o "no puede protegerse más que prohibiendo exclusivamente estas asociaciones, y no otras que potencialmente, podrían lesionar este mismo interés". Tras este análisis, el texto establece que se produce la vulneración de cuatro artículos de la Constitución.