El PP acusa de "autoritario" a Sánchez por no llevar al Congreso el plan de defensa

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, grabó este martes un vídeo distribuido a los medios de comunicación en el que acusó de "autoritario" al presidente Pedro Sánchez por no llevar el plan de defensa al Congreso. Según la número dos de los conservadores, el jefe del Ejecutivo debería someter a votación las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros, que supondrán alcanzar el 2% del PIB de gasto en armas este mismo año.

Según Gamarra, el anuncio de ese salto en la inversión armamentística que quiso hacer el propio Sánchez en una comparecencia tras la reunión de su Gabinete confirma que "lleva meses mintiendo a la cara a los españoles" porque ya había comprometido el 2% del PIB ante líderes internacionales mientras "él lo negaba" a los ciudadanos. "Sánchez perpetra esto por su cuenta. Mentiras, ocultaciones, unilateralidad, más tics autoritarios en una deriva que no tiene fin. Es inaceptable que se juegue de esta forma con la seguridad, la defensa y el dinero de los españoles", afirmó la secretaria general en el vídeo.

Gamarra considera que el plan de defensa del Ejecutivo "hace agua por todas partes" porque "mezcla partidas", "trata de incluir como gasto en defensa cosas que no lo son", "cambia partidas de ministerios sin fundamento y se queda muy corto en muchas de las cosas que necesita la seguridad y defensa de España". Además, la número dos de los populares volvió a reclamar a Sánchez que elabore y presente de "manera inmediata" los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo ahí el incremento en defensa. "En definitiva, esto no es un plan y menos un plan del Gobierno. No es serio y no es democrático. España necesita un plan de Estado y esto es una maniobra más de Sánchez para aguantar en el poder a toda costa", denunció.

Comparecencia en el Congreso

Horas después de que Sánchez saliera a explicar el plan, el grupo parlamentario del PP en el Congreso registró una petición para pedir la comparecencia urgente del presidente del Gobierno. Quiere que informe sobre el plan y exigirle de nuevo que lo someta a votación de la Cámara, ya que no lo va a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de este año, porque Sánchez no los ha presentado debido a su debilidad parlamentaria.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo había apuntado por la mañana que irá al Congreso a detallar el plan aunque añadió que, de acuerdo con la Constitución y las leyes de esta materia, no necesita que la Cámara lo apruebe porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario.