Canarias denuncia la falta de voluntad del Estado para acoger menores

Canarias se mantiene expectante ante la inacción y las excusas del Estado para no asumir la atención de los menores no acompañados que han solicitado el asilo. El Gobierno de España tiene congelado el proceso para dar acceso al sistema de protección internacional un millar de niños que actualmente están a cargo de los servicios de protección de Canarias y que, según un auto dictado por el Tribunal Supremo (TS), tienen pleno derecho a ser atendidos en centros especializados. El Ejecutivo central se ha comprometido a dar cumplimiento al fallo pero, un mes después de su publicación, todavía no ha iniciado los trámites para asumir la acogida de los menores.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad, Social y Migraciones, responsable del sistema de protección internacional, comunicó al TS su falta de capacidad para integrar a menores no acompañados, pues carece de plazas libres y las que tienen no están adaptadas para atender a niños. Ante esta postura, la directora general de Infancia del Gobierno autonómico, Sandra Rodríguez, recuerda al Estado que si Canarias ha podido hacer frente a la emergencia humanitaria en solitario, habilitando centros nuevos y sobredimensionando su red de acogida, el Gobierno de España puede hacerlo. "Nuestros centros están sobreocupados, pero seguimos sin dejar a ningún niño fuera. La maquinaria del Estado no se puede comparar con la de Canarias y si nosotros hemos respondido al problema de acogimiento, el Estado también tiene capacidad", afirma Rodríguez, quien desea una pronta respuesta "por el bien del interés superior de los menores".

La directora general recuerda que estamos hablando de chicos y chicas que "tienen derecho a recibir una atención específica y especializada", que es imposible ofrecer en los centros de acogida de menores migrantes no acompañados de cualquier comunidad autónoma y menos en los de Canarias, donde actualmente hay 5.680 niños y jóvenes repartidos entre 86 recursos.

Técnicos de ambos ejecutivos han mantenido dos reuniones de coordinación. "Estamos a la espera de un nuevo encuentro que estaba previsto para después de Semana Santa para seguir avanzando. Ahora le toca mover ficha al Gobierno central y comunicar cómo va a dar acceso a los niños a la red de asilo", señala Rodríguez. Ya hace dos semanas desde que Canarias y Estado acordaron analizar de manera individualizada cada expediente para escuchar a los menores y evitar que los niños que tienen arraigo en las Islas tengan que volver a romper lazos con el lugar en el que viven. Si bien el Gobierno central todavía no ha iniciado los trámites para escuchar a los menores, cuyos nombres y expediente conocen desde hace más de diez días.

"Vergonzoso" y "burla a Canarias"

La Conferencia Sectorial de Adolescencia e Infancia para abordar el reparto de menores migrantes aprobado por real decreto ley se celebrará el próximo lunes, 28 de abril, y las comunidades autónomas fijarán sus posturas. Por esto, Rodríguez baraja la posibilidad de que el Gobierno de España esté a la espera del resultado de esta reunión para después tomar decisiones sobre la red de centros de protección internacional.

En la respuesta enviada por el Ejecutivo central al TS se incluye un certificado del Ministerio de Migraciones en el que sostiene que las plazas de la red de asilo "están destinadas a atender las necesidades básicas de personas adultas o núcleos familiares", sin incluir a los menores no acompañados. Además, subrayan que la ocupación de las plazas es del 96,5% y que los centros no están preparados para atender a los niños las 24 horas.

El secretario de organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, considera que detrás de esta postura del Estado hay una "clara falta de voluntad de hacerse cargo de unos niños que tienen unos derechos". El número dos de los nacionalistas canarios tildó de "vergonzoso" que el Gobierno central "siga dando largas" a un auto que no deja lugar a dudas sobre los derechos de estos niños y sobre los deberes del Estado. Por su parte, el secretario ejecutivo de Acción Política del PP canario, Carlos Tarife, lamentó que el Ejecutivo de Sánchez "convierta a España en un Estado fallido capaz de contestar a un tribunal que no puede atender a mil menores cuando una sola comunidad atiende en solitario a casi 6.000". Así, añadió que "el PSOE vuelve a despreciar a Canarias y a burlarse de nuestras Islas y de la gravísima crisis migratoria que sufrimos".

