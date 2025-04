El Gobierno comprará un nuevo buque de combate y usará 2.800 millones de las CCAA para financiar el plan de defensa

El plan de inversiones en defensa para alcanzar el 2% del PIB remitido esta mañana por el Gobierno a la OTAN y la UE incluye la adquisición de un nuevo buque de aprovisionamiento para asistencia en combate y vías de financiación por ahorro en pago de la deuda. Concretamente, de los casi 10.500 millones de euros previstos para este 2025, 2.819 millones provendrán de lo obtenido por la “menor necesidad de fondo de liquidez AATT por salida de las CCAA a los mercados” y “menores necesidades de amortización y mejor comportamiento del déficit público”.

La adquisición del nuevo buque de aprovisionamiento busca reemplazar al BAC Patiño “ya obsoleto” y su coste se ha estimado en 100 millones. Por otra parte, se desarrollarán “nuevos vehículos de cadenas, se modernizarán los aviones de combate" y se actualizarán las fragatas clase “Álvaro de Bazán”. Para esto último se destinarán 225 millones de euros.

Una de las grandes partidas, de 928 millones de euros, se destinará a “proyectos destacados como el simulador de paracaidismo, el sistema de entrenamiento integrado para las fuerzas armadas, y el refuerzo de capacidades en guerra electrónica, diseño de POD para combate aéreo, y sistemas de identificación avanzada (IFF) para helicópteros, con incremento de presupuestos en áreas clave de formación y simulación”.

Para el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), que proporciona las capacidades de comunicaciones necesarias para garantizar intercambios de información seguros, se destinarán 350 millones y para la modernización de los sistemas de control de la batalla aérea en tiempo real otros 338 millones. En total, las nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad representarán un coste de 3.262 millones.

En el capítulo de 'Instrumentos de defensa y disuasión', que representa casi el 19% de los 10.471 millones del plan y al que Sumar presentó una objeción formal en el Consejo de Ministros, se incluyen, además del nuevo buque de aprovisionamiento, un vehículo de cadenas multipropósito que reemplace el Transporte Oruga Acorazado (TOA) (200 millones), la adquisición de un sistema Obus Autopropulsado (ATP) de ruedas y sustitución del Obus ATP de cadenas M-109 A5 del ET (300 millones) o el incremento de la reserva de munición y explosivos correspondiente a los Ejércitos/Armada (Sistema Defensa de Punto Antimisil) por valor de 565 millones de euros.

Dana y asistencia a Ucrania

Dentro de la parte del plan correspondiente al "apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales" se prevé desarrollar un Buque Hidrográfico Oceánico (60 millones), adquirir un vehículo lanzapuente (116 millones) y un helicóptero multipropósito (50 millones). El Gobierno incluye dentro de este apartado lo relativo a "aportaciones DANA, Emergencias y Ucrania" por un valor de 232 millones de euros. Se contabilizan así gastos operativos y logísticos por emergencias (DANA), como gratificaciones al personal, mantenimiento de equipos, suministros (sanidad, vestuario, alimentación, combustible) y reposición de material. En el caso de Ucrania, se financia equipamiento defensivo, protección NBQR, asistencia sanitaria, formación y apoyo logístico.

“No se trata de ampliar nuestras capacidades, pero sí de modernizarlas para que sean más eficaces y seguras”, según se argumenta en el denominado 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa'. En línea con lo defendido por el Gobierno desde que la UE puso en marcha el plan de rearme de los Veintisiete para hacer frente al nuevo escenario geopolítico, se lanza el mensaje de que "España no va a alentar ni a sumarse a ninguna escalada armamentística.

Fuentes de financiación

Pedro Sánchez se comprometió a que la financiación del plan no afecte ni al déficit ni al Estado de bienestar, además de que no implique subidas de impuestos. Para ello se recurrirá principalmente a remanentes, ahorros por pago de la deuda o fondos del plan de recuperación. Una ingeniería por la que se dedicarán 1.744 millones de créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025, 1.680 millones de reintegros de préstamos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria y créditos disponibles para nuevos préstamos o 641 millones de las menores anualidades por aportaciones UE.

Se recurrirá también al Fondo de Contingencia, del que se sustraerán 1.395 millones de euros para salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas. Del fondo de recuperación por la pandemia se destinarán 1.357 millones de euros para su financiación, en lo correspondiente a ciberseguridad.