Jorge Azcón: "Es una posibilidad muy real que el Gobierno de Aragón compré suelo en Arcosur para hacer viviendas"

Es su primer San Jorge como presidente del Gobierno de Aragón en solitario, ¿cómo lo afronta?

El Día de Aragón es un día de ilusión, en el que sentirnos orgullosos de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser.

Llega a esta fecha sin presupuestos para 2025. ¿Cree que va a dar tiempo a aprobarlos?

Empezamos a estar en un punto de decisión inminente. Los presupuestos necesitan no solo tiempo para aprobarse, sino para ejecutarse. La decisión de que haya o no presupuesto tiene que ser inminente.

¿Qué se pierde Aragón sin presupuestos?

Este presupuesto asegura las partidas para la Educación concertada, va a servir para bajar impuestos y supone nuevas inversiones en la comunidad.

¿Hay fecha límite para aprobarlos?

No, no es cuestión de días. Lo importante es saber si hay una voluntad política mayoritaria en las Cortes. Si existe, debe ser sobre un mínimo común denominador donde los partidos que los apoyen estén cómodos.

¿Se ha sentado ya con Vox?

Existen algunas conversaciones.

¿Con Nolasco o con la dirección de Vox en Madrid?

Tenemos contactos. Lo importante es contar el resultado final.

¿Usted es optimista?

Siempre. Los partidos se juegan hasta el último minuto.

Desde Vox le piden una declaración solemne en contra de la inmigración irregular, cosa que ya hizo en las Cortes. Ha recurrido el decreto del Gobierno central del reparto de menores. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en inmigración, que es la línea roja de Vox?

Son preguntas que tiene que hacérselas a Vox. Nosotros no vamos a dejar de pensar lo que pensamos. No creo que haya nadie que crea que la inmigración ilegal es buena. Las administraciones tienen la obligación de luchar contra la inmigración ilegal y las mafias. Lo pensaba ayer, lo pienso hoy y lo pensaré mañana.

¿Cree que Vox está haciendo una llamada a la rebeldía frente a la obligación legal de los territorios de acoger menores migrantes?

Yo voy a hablar de lo que yo pienso. Nosotros vamos a cumplir la ley. Creo en el Estado de derecho, en la Constitución y en cumplir la ley aunque no estés de acuerdo con ella.

¿Cree que los pasos que ha dado su Gobierno son pasos que podrían convencer a Vox?

No hay una causa y efecto. Esos pasos tienen que ver con lo que hace este Gobierno. Lo hacemos en Aragón, en minoría, y lo hacen en Andalucía, con mayoría. Lo hace el PP. No tiene que ver con Vox.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la entrevista en su despacho. / JOSEMA MOLINA

La ciudadanía se puede preguntar por qué Aragón no tiene un presupuesto sobre la mesa, ni está negociando sobre él.

Imagino que la gente se preguntará por qué no hay unos Presupuestos Generales del Estado aprobados por Sánchez. La respuesta es sencilla: porque no hay una mayoría política para aprobarlos.

Si no se llegaran a aprobar, ¿se planteará convocar elecciones?

La posibilidad de convocar elecciones la da el Estatuto de Autonomía. Hoy nuestro objetivo es aprobarlos. No es bueno adelantar escenarios políticos.

¿Le preocupa verse en la misma foto del Gobierno central?

Me preocupa no aprobar presupuestos. Consuelo de muchos, consuelo de personas no muy inteligentes.

Respecto a las relaciones entre el PP y Vox, según el último CIS, Vox sube y el PP baja. ¿Cree que la estrategia que sigue su partido respecto a Vox es correcta?

Creo que llevamos ocho preguntas sobre Vox... Aragón es mucho más que un solo partido.

¿Ve factible un acuerdo sobre el sistema de financiación?

Me gustaría. Es básico para mejorar los servicios públicos en Aragón. Cuando el PP estaba en la oposición apoyó los criterios de despoblación y orografía, y yo no sé si el PSOE ahora que está en la oposición lo va a apoyar.

Invitó al presidente gallego, Alfonso Rueda, para reeditar el Pacto de Santiago. ¿Ha contactado con otros presidentes?

He hablado con varios presidentes del PP y del PSOE y hay algunos que van a ser tajantes con la importancia que debe tener la despoblación. Creo que el informe de Hacienda no reflejaba la situación real.

¿De verdad cree que Madrid, Valencia o Andalucía (donde gobierna el PP) apoyarán lo que usted pide?

Creo que el sistema de financiación no tiene solo un problema, sino varios. El más importante es cuánto dinero va a destinar el Gobierno de España a mejorarlo. Luego, ¿las comunidades seremos capaces de ponernos de acuerdo en los requisitos del reparto? Confío en que sí. Pero antes tenemos que saber cuánto dinero se va a destinar. Creo que no lo van a mejorar porque se va a destinar más dinero a Defensa que a Sanidad o Educación. Y hay más esfuerzos en lograr un sistema privilegiado para Cataluña que en el régimen general.

El Estatuto de Autonomía prevé la comisión bilateral de financiación, ¿la activará?

Cómo explicarlo… Cuando tú te estás desangrando, primero tienes que hacerte un torniquete. La comisión bilateral es importante, sin duda. Pero hoy tenemos un problema de desigualdad. El Gobierno de España está rompiendo la caja única privilegiando a Cataluña como parte del precio que tiene que pagar Sánchez para estar en Moncloa. Hablar solo de la bilateral es restar fuerzas a lo que tiene que unirnos, el nuevo sistema de financiación. Si Cataluña deja de aportar a la caja común, habrá menos recursos para los aragoneses.

El Gobierno de España no cumple con Aragón: los proyectos avanzan a ritmo de tortuga

¿Ayudaría una aproximación a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, nueva líder del PSOE Aragón?

La invité al despacho y no quiso venir. Decidió mandar a su portavoz en las Cortes.

¿Cómo es su relación con ella?

La conozco desde hace muchísimos años y la relación siempre ha sido de normalidad y cordialidad.

Usted condenó los insultos que ha recibido en redes sociales a raíz de que se la vinculara con la supuesta fiesta de Ábalos en Teruel, pero le pidió más explicaciones. Ella le reprochó que no hiciera una condena global, sino un poco condicionada.

Yo no condicioné la condena a nada. Los insultos se condenan siempre, pero la verdad y la coherencia se pueden pedir. Nunca he respaldado los insultos en la vida pública. A mí también me insultan. Y hay que condenarlos cuando se los hacen al adversario y cuando te los hacen a ti. Alegría tiene un problema: ¿por qué no condena los insultos desde el Gobierno a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo condeno, y pido coherencia.

¿Qué opina del caso Ábalos en Teruel? ¿Tiene certezas de que en el Parador de Teruel se produjo esa supuesta fiesta?

Creo que el Gobierno tiene que contar toda la verdad. He visto vídeos de trabajadores diciendo que allí se montó una fiesta, que la suite presidencial quedó en un estado lamentable y que a esa habitación subieron mujeres. No es mi opinión, son declaraciones de trabajadores al Diario de Teruel.

¿Le ha llegado alguna prueba?

Los diputados del PP en el Congreso han solicitado información.

¿Cree que Alegría sabía lo que supuestamente pasó allí?

Ella ha dicho que no se enteró de nada, que no vio ni escuchó nada.

Y usted pide más explicaciones…

Ella dice que no escuchó nada y no sabía nada, pero creo que allí ocurrieron las cosas que dicen los trabajadores del Parador de Teruel. ¿Por qué la señora Alegría no se enteró? No lo sé. Pero, ¿por qué se lo van a inventar los trabajadores del parador? Les creo.

¿Y a ella le cree?

Ella puede tener un problema de credibilidad si no ha dicho la verdad.

El presidente Jorge Azcón momentos antes de la entrevista con El PERIÓDICO. / JOSEMA MOLINA

¿Le preocupa que la presencia de Alegría pueda comprometer alguna inversión para Aragón o, todo lo contrario, impulsarlas?

¿Existe la posibilidad de que Pilar Alegría perjudique las inversiones en Aragón? La pregunta tiene sentido. Extremadamente preocupante.

También puede impulsarlas.

Sería lo normal. Pero hasta ahora, la portavoz de Sánchez ha defendido a Sánchez, como con el sistema de financiación privilegiada de Cataluña y cuando lo comparó con la financiación de los turolenses.

El Gobierno de España ha puesto mucho dinero para garantizar la gigafactoría en Figueruelas, por ejemplo.

Los europeos. El Perte es de fondos europeos, otra cosa es que el Gobierno central se lo apropie.

¿Le preocupa que haya una batalla por acaparar el mérito de lo que pasa en Aragón? Por ejemplo, la elección de Zaragoza como sede del Mundial, ¿la consiguió la ciudad o se lo concedió el Gobierno a través de la federación?

El ejemplo es esclarecedor: ¿Pilar Alegría ha ayudado a que se construya un campo en la ciudad de Zaragoza? ¿El PSOE ha puesto un solo granito de arena cuando gobernaba? Y ahora, ¿van a querer contar que el Mundial, para el que es imprescindible un nuevo campo, es consecuencia del trabajo de Pilar Alegría? Los aragoneses no somos tontos. Sabemos cuáles son los retrasos en carreteras, embalses, ferrocarriles... El Gobierno de España no está cumpliendo con Aragón. A ritmo de tortuga hay proyectos que avanzan, pero explicar que en obras como Almudévar o Mularroya se hayan olvidado de las conexiones eléctricas o de desviar un oleoducto para que no entren en funcionamiento en años, requiere de muchas explicaciones.

Otras inversiones de infraestructuras en el Pirineo cuentan con fondos del Estado.

Aragón no es Mauritania, es evidente que los fondos europeos vienen a traccionar proyectos de todas las comunidades. Si lo que pretenden en el PSOE es que a la normalidad le demos grado de excelencia... Es muy difícil de explicar.

¿Qué ayudas tiene previstas ante los aranceles de Trump?

El momento es muy complicado y la situación requiere de mantener la cabeza fría. La solución va a venir de Europa. Llegará el momento de arrimar el hombro y lo haremos con ayudas, créditos y apoyo en la búsqueda de otros mercados. Me preocupa que las ayudas del Gobierno central se pacten por territorios, con el 25% para Cataluña, independientemente de los sectores afectados. Es un profundo error del Gobierno.

¿Pilar Alegría ha ayudado a que se construya un nuevo campo en la ciudad de Zaragoza? ¿El PSOE ha puesto un solo granito de arena cuando gobernaba?

¿Qué le parecen las críticas al presidente Sánchez por ir a China?

Hay que ser extraordinariamente prudentes. La responsabilidad de lo que va a ocurrir no tiene que ver solo con Pedro Sánchez, sino con Europa. Los aranceles serán sobre el conjunto, y hay que ser prudentes. Nos estamos jugando mucho.

¿Le pareció apropiado o inapropiado el viaje a China?

Tendremos que verlo. Que no le ha sentado bien a EEUU es evidente. Pero creo que lo que se necesita es prudencia y sentido de Estado.

Aragón tiene una tradición de relaciones de muchos años con China. En su última entrevista dijo que su Gobierno haría misiones comerciales allí. ¿Se mantiene?

Hemos tenido relaciones con el mercado chino desde hace mucho tiempo, la joint venture entre CATL y Stellantis es la inversión más importante en la comunidad y, en lo que afecta al Gobierno de Aragón, mantendremos las relaciones comerciales con las empresas que quieran invertir en la comunidad.

¿Usted prevé viajar a China?

No tengo previsto ningún viaje fuera de Europa.

Aunque desde el Gobierno de Aragón se apoyen esas misiones comerciales...

Evidentemente. Lo que sea mejorar las relaciones comerciales de empresas aragonesas en el mundo contará con el apoyo de la DGA.

Un alto cargo de Stellantis confirmó en Francia que Leapmotor estará en Zaragoza. ¿Tienen confirmación ya?

El día que se confirme la noticia, será una gran noticia. Las decisiones empresariales pueden estar tomadas, los medios pueden informar, pero los gobiernos tenemos que opinar cuando lo tengamos confirmado al 100%.

¿Qué noticias tiene del ministerio de Transición Ecológica sobre los proyectos de centros de datos pendientes de conexión?

En la reunión que tuve con la vicepresidenta le pedimos que los trámites del ministerio pudieran cumplirse. Me dijo que eso ocurriría en el primer trimestre y estamos a final de abril y no se ha cumplido. Es muy importante que se haga con la seguridad jurídica necesaria para que ninguna empresa tenga dudas.

¿Le inquieta el retraso a algunas de las inversiones anunciadas?

A día de hoy, a la DGA no le consta que vayan a surgir inconvenientes en ninguno de los proyectos.

¿Qué inquilinos espera que tenga el DAT Alierta?

El DAT Alierta está despertando interés de muchas empresas y eso supondrá la creación de muchos empleos.Desde la consultoría a la fabricación tecnológica.

¿Cuándo podría estar listo?

Vamos lo más rápido que podemos cumpliendo los plazos legales. La previsión es invertir al menos 100 millones y ahora ya vamos a empezar a pensar en obras. Va a multiplicar el crecimiento económico y es uno de los pilares del Aragón del futuro.

¿Qué le parece el proyecto de centro de datos de Samca?

Es un proyecto de origen aragonés, con capital aragonés 100% y es otra muestra más de la importancia que las infraestructuras tecnológicas van a tener en Aragón. Espero que la tramitación del DIGA (declaración de interés general de Aragón) en la DGA se produzca muy pronto.

Jorge Azcón durante su entrevista con EL PERIÓDICO. / JOSEMA MOLINA

A nivel sanitario, ¿tiene la sensación de que han salvado la crisis más importante hasta ahora con el decreto de Bancalero de la Atención Continuada?

No es una sensación. El PSOE reconoció que dejaba la sanidad en colapso. Recoger la sanidad en colapso y ahora estar mejorando la Atención Continuada es parte del proyecto del área de Sanidad.

Los profesionales sanitarios le hicieron una huelga. Salvaron la segunda convocatoria, pero no se ha llegado todavía a un acuerdo.

La consejería de Sanidad tiene el objetivo de mejorar la atención a los pacientes, y tiene que conseguirse con una mayoría mucho más amplia de la que se logró inicialmente con los sindicatos sanitarios.

¿Es sostenible el sistema sanitario tal cual está?

El sistema necesita de la aportación del Gobierno de España para mejorar. Si no, será difícil acometer las reformas.

¿Esas reformas pasan por mejorar el presupuesto y las retribuciones o tienen otros planes?

Tenemos un problema que no es nuevo: no encontramos profesionales. Tenemos partidas presupuestarias y plazas, pero no encontramos médicos que quieran cubrirlas. Por eso, una de las medidas, que no se verá a corto plazo, es aumentar el número de plazas en Medicina. De 220 plazas a 365 (con la formación en la San Jorge). Durante estos años, habrá que aplicar otras medidas, como el plan de fidelización, y ofrecer mejores condiciones en las de difícil cobertura.

¿Le preocupa que haya competencia con el hospital privado Quirón para conseguir esos médicos?

Todo el que va a un hospital privado, y se paga la sanidad de su bolsillo, no va a uno público. Si hay una comunidad autónoma donde el peso de la sanidad privada es importante, es Cataluña. No son incompatibles.

¿Cómo afecta la puesta en marcha del hospital a la concertación?

Lo que significa de momento son 100 nuevas plazas de Medicina en la Universidad San Jorge. El presupuesto que se destina a concertación en la actualidad es el mismo que cuando gobernaba la izquierda.

Ha subido el interés de universidades privadas por Zaragoza. Si Madrid pone algún reparo, ¿pueden salir igualmente adelante?

Los proyectos tienen que ser técnicamente viables, no ideológicamente sectarios. Si cumplen con la legislación, verán la luz. Que sea la ideología lo que decida qué proyectos salen o no adelante no es el modelo de libertad en el que yo creo. Que haya proyectos que se fijen en nuestra comunidad es siempre una buena noticia, pero que sean viables o no, lo dirá la aplicación de la legislación y la capacidad que tengan para triunfar en el mercado.

La Romareda es imparable. Nadie entendería que no se haga un estadio teniendo el Mundial en 2030

¿Cree que podrían perjudicar a la universidad pública?

Creo sinceramente que la Universidad de Zaragoza tiene los medios para poder competir con absoluta excelencia y puede ser de las mejores de España.

¿Tiene previsto incrementar la financiación del Gobierno de Aragón para que lleguen más vuelos al aeropuerto de Zaragoza?

Siempre estamos dispuestos a que haya nuevos vuelos en Zaragoza. Pero lo mejor es que los vuelos sean rentables por sí solos, no que tengan que estar subvencionados. Pensar que el crecimiento del aeropuerto depende solo de ayudas públicas no es mi modelo.

Otro gran proyecto que puede depender de los fondos del Gobierno de Aragón es MotoGP en Alcañiz. Cheste y Montmeló ya han confirmado con Dorna después de incrementar sus pagos. ¿Cómo están las negociaciones en Aragón?

No tiramos la toalla. La empresa que se encarga de MotoGP quiere reducir el número de circuitos en España y el hecho de que en los últimos años no se apostara por MotoGP en Alcañiz por parte del Gobierno anterior no ayuda a que ahora tengamos una posición de fuerza. Igual estaríamos en una posición distinta si en los últimos años ese proyecto no hubiera caído en el olvido.

Pero solo se dejó de celebrar el Gran Premio un año.

Pero eso genera inseguridad.

¿Cómo están negociando?

Estamos negociando y creo que es importante que se haga de forma tranquila.

¿Merece la pena asumir el canon sea cual sea la cifra?

Pregúnteselo a los habitantes del Bajo Aragón, la diferencia del año que se celebra un campeonato o no. Para mí, la opinión del alcalde de Alcañiz cuando tuvimos que recuperar MotoGP fue importante. La respuesta es que estamos negociando. Y la voluntad del Gobierno es evidente, pero hay que ver si somos capaces de convencer a Dorna.

El presidente del Gobierno de Aragón en su despacho. / JOSEMA MOLINA

¿Va a relanzar la unión de Candanchú y Formigal por Canal Roya o está enterrado el proyecto?

Es evidente que la inversión más importante que necesitaban las estaciones era la innivación, que es la que hemos hecho. Cuando se invierte en cañones hay un mayor número de esquiadores. La apuesta de este año ha sido importante y la del año que viene lo será más. Estamos haciendo la unión de Astún con Candanchú y el telecabina de Cerler. El proyecto de PSOE, CHA y Podemos de unir las estaciones por Canal Roya era del Gobierno anterior.

O sea, ¿está descartado?

No he dicho eso, he dicho que era del Gobierno anterior.

¿Y su Gobierno va a tener un proyecto de unión de estaciones?

El Gobierno está invirtiendo en un Plan Pirineos que no tiene que ver solo con la nieve, sino con todas las comarcas. Como el tobogán de Panticosa, y otro proyecto en Sobrarbe que presentaremos pronto.

Usted dijo que recuperaría la unión de estaciones.

El proyecto por el que me pregunta de Canal Roya es el proyecto de la izquierda. Nuestro proyecto prioritario en la nieve ha sido otro: se llama Plan Pirineos y también invertir en innivación, con 78 millones. Ese proyecto anterior generó problemas entre el PSOE de Huesca y el de Zaragoza. No tiene por qué ser el proyecto que impulsemos nosotros.

¿El Gobierno se ha planteado la posibilidad de comprar suelo en Arcosur para impulsar viviendas?

Es una posibilidad muy real. Esos suelos están en manos de entidades financieras porque el Ayuntamiento de Zaragoza pagó para que se pudieran comprar los suelos de la Expo. Es un proyecto que impulsó el alcalde Atarés con una virtud: el porcentaje que destina a VPO y al ayuntamiento es muy superior a cualquier proyecto posterior. Después del alcalde Atarés pasaron 16 años de gobiernos de izquierdas y la vida de Arcosur ha sido complicada. Pero estoy convencido de que se va a desarrollar en los próximos años.

"Estoy convencido de que eso va a ocurrir: en Arcosur se van a multiplicar el número de grúas en los próximos años, también impulsadas por el Gobierno de Aragón"

¿Le gustaría como presidente darle el empujón definitivo a un proyecto que diseñó su principal referente político, José Atarés?

Estoy convencido de que eso va a ocurrir: en Arcosur se van a multiplicar el número de grúas en los próximos años, también impulsadas por el Gobierno de Aragón.

También está sobre la mesa ampliar el tranvía hasta Arcosur o crear una segunda línea.

La primera persona que habló de llevar el tranvía a Arcosur fue Eloy Suárez. Implicaría una modificación del contrato, pero me parece una buena idea.

La unión de estaciones por Canal Roya es un proyecto del anterior Gobierno, no de este

¿Pondría la DGA fondos para una segunda línea después de lo que pasó con la primera?

Lo que pasó con la primera es que el Gobierno de Aragón, cuando gobernaba el PSOE, tuvo que acabar pagándole al Ayuntamiento de Zaragoza por una sentencia judicial. Hoy eso no ocurriría: el Gobierno de Aragón no cometería esa deslealtad.

¿Le preocupa que la situación deportiva del Real Zaragoza afecte a la parte que debe abonar para las obras de la Romareda?

Me preocupa la situación del Zaragoza, como a todos los zaragocistas. La Romareda es imparable. Nadie puede pensar que celebrándose un Mundial en 2030 la Nueva Romareda no se construya.

¿Le preocupa que la mala situación deportiva implique que la propiedad no pueda asumir la parte que le corresponde, después de que de inicio iban a pagar el total?

Yo confío en que elZaragoza suba a Primera División. La pregunta se da sobre una hipótesis que espero que no se produzca: espero que el Real Zaragoza se mantenga en la categoría, pueda subir a Primera y no tengamos que hacer política ficción. Hoy el Real Zaragoza tiene el mayor presupuesto de los últimos años. La deuda se ha venido reduciendo año tras año con estos propietarios.